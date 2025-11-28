Natal, música e pratos para miúdos e graúdos: o fim de semana em 8 planos

O arranque do Wonderland e a feira do vinil, o mercado da Batalha e os jantares de grupo no Attiko, com novos menus. Lisboa e Porto destacam-se para um fim de semana preenchido.

1) Num final de semana em que Porto e Lisboa alternam com programação forte, começamos na capital, onde a abertura do clássico Wonderland Lisboa dá o mote para o arranque da quadra. A partir desta sexta, 28, o Parque Eduardo VII acende as luzes, vê girar a roda-gigante e volta a receber pista de gelo, casinhas de Natal - com a casa do Pai Natal incluída - e mercado. Uma proposta familiar com entrada livre mas que não dispensa carteira - as atividades são pagas e há sempre uma banquinha à espreita.



A 10.ª edição do Wonderland termina no dia 4 de janeiro D.R.

2) A poucos metros dali, no histórico Teatro Variedades, Parque Mayer, o encenador Ricardo Neves-Neves regressa a palco com Ficar em Casa, um espetáculo inspirado no universo de Adília Lopes. A partir desta sexta-feira, até 11 de janeiro (quarta a sábado às 21h30; domingo 16h, €10 a €15), a peça faz da ironia doméstica um palco emocional, cruzando humor, estranheza e melancolia — marcas firmes do trabalho do encenador. Uma boa oportunidade para (re)descobrir o teatro português num dos palcos mais emblemáticos de Lisboa.

3) Para quem preferir planos mais contemplativos, o MAC/CCB, também em Lisboa, torna-se paragem obrigatória com Lugar de Estar, a exposição dedicada a Roberto Burle Marx (1909-1994). Paisagens, desenho e botânica cruzam-se em dezenas de obras que revisitam a visão modernista do artista-paisagista brasileiro, numa viagem pela forma como a natureza pode ser pensada, moldada e devolvida ao quotidiano urbano. Para ver até 5 de abril, de terça a domingo, das 10h às 18h. Os bilhetes custam 15€ à exceção dos domingos, cuja entrada é gratuita até às 14h para residentes.

4) Subimos finalmente ao Porto, onde a Praça da Batalha se veste de vermelho, verde e dourado. Isto porque regressa o Mercado de Natal e, com ele, mais de 20 bancas: artesanato, cerâmica, bijuteria, têxteis, decoração, livros, moda e acessórios e brinquedos, sem esquecer a gastronomia. Um plano perfeito para começar já a procurar o presente certo, mas também para ver a baixa portuense iluminada.

5) Novamente em Lisboa, o Jardim do Palácio Baldaya volta a acolher a Feira de Vinil de Benfica, este sábado e domingo (29 e 30 de novembro), das 10h às 20h. No cardápio há LPs, singles, cassetes, CDs, DVDs e material técnico. Arte Usada, A Record-a-day, Carbono Amadora, Capitão Gancho e Chasing Rabbits são algumas das lojas representadas. A entrada é livre.



Alexandre Barbosa, da loja Sound Club Store, é o responsável pela organização e curadoria do evento D.R.

6) Rumamos a norte uma vez mais. Este sábado, na sala 2 da Casa da Música, os mais novos têm direito a imaginação extra com o concerto infantil Como anoitecer um pirilampo segundo o Dr. Qwrtzfgtlvskh — que cruza música, humor e pequenas narrativas científicas de faz-de-conta. O espetáculo tem início às 15h e os bilhetes custam €8.

8) Na descida, sugerimos que passe pelo restaurante Attiko, o novo residente do topo do ME Lisbon Hotel, na Avenida António Augusto de Aguiar. Neste 12.º piso a época natalícia está oficialmente aberta e há novos menus disponíveis para juntar amigos e família (com um mínimo de dez pessoas). São três propostas — 65€, 90€ e 140€ — todas inspiradas na energia da Ásia e elaboradas pelo chef Miguel Relova. A provar há crudos de salmão, makis de caranguejo de casca mole, merluza-negra com miso branco, kushiyaki de vaca, costeletas de borrego grelhadas ou wagyu. Nas sobremesas há propostas como mochis, chocolate negro em cinco texturas e tarte de coco e manga com toque de saké.



A cozinha nipónica é a figura central deste novo residente lisboeta D.R.

7) Além de dia santo, domingo marca a despedida da temporada de 2025 do IDB Rooftop by Mirari. O terraço lisboeta, na rotunda do Entreposto, zona de Moscavide, encerra o ano com música, petiscos e um final de tarde aberto ao público, despedindo-se da estação com vista sobre a cidade a partir das 15h (até às 22h). Recomenda-se agasalho mas nada que um pé de dança não resolva.