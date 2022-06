Foodtopia leva 50 chefs ao Jardim Botânico Tropical de Belém

As mais lidas GPS

A primeira edição do festival internacional de comida na rua decorre em Lisboa, sob a designação Foodtopia, no próximo fim de semana: a 2 e 3 de julho (a partir das 12h e até às 22h), no Jardim Botânico Tropical, em Belém, um cartaz de luxo apresenta mais de 50 chefs nacionais e internacionais, 13 restaurantes Michelin, veteranos e cozinheiros de sangue novo e uma comitiva dedicada a França.