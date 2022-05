No restaurante de Bernardo Agrela, a bússola girou e quer trazer-se de volta a sanduíche

Quase tudo continua igual no interior do número 87 da Rua Latino Coelho, em Lisboa. Depois de há dois anos ter fechado a porta do seu pequeno restaurante devido à pandemia, Bernardo Agrela reorientou a bússola da sua cozinha, voltando-se para o outro lado do mundo. Os kebabs, que antes servia no East Mambo, deram agora lugar às sandes e o East passou a ser West. O objetivo, explica à SÁBADO, "é servir as melhores sandes da cidade" e reavivar o interesse pela sanduíche que, entre duas fatias de pão, pode acomodar um sem-fim de alimentos.