Angélica Salvador: saiba quem é a quarta mulher a conquistar uma estrela Michelin em Portugal

A chef Angélica Salvador lidera a cozinha do restaurante In Diferente, na Foz do Porto. A estrela foi entregue esta terça-feira, durante a cerimónia do Guia Michelin Portugal.

O In Diferente, na Foz do Porto, foi distinguido esta terça-feira com a primeira estrela Michelin, durante a apresentação do Guia Michelin Portugal. À frente das operações do restaurante está a chef Angélica Salvador, que se tornou assim na quarta mulher a receber a distinção em Portugal.

Natural do Paraná, no Brasil, a chef de 42 anos vive há 20 anos em Portugal, e antes de se aventurar na cozinha do In Diferente, já tinha passado por restaurantes de hotéis como o Sheraton, o Vila Vita Parc, o Tróia Design Hotel e o Júpiter Lisboa.

No restaurante portuense, dedica-se à cozinha de autor, com foco nas tradições portuguesas e na introdução de "novos ingredientes e técnicas, sem perder o conforto dos sabores e a valorização de cada produto", pode ler-se no site oficial. Além do menu à carta, o In Diferente apresenta dois menus de degustação - "In Diferente" e "Homenagem" - com preços a começar nos €90.

Na noite da entrega das estrelas, Tiago Bonito, marido de Angélica e chef do restaurante Éon (Porto), também recebeu a mesma distinção. "Por trás de uma grande mulher está um grande homem. Ele foi o meu maior professor e é graças a ele que estou onde estou", dizia a chef, em conversa com a SÁBADO, em 2019. Na altura, Angélica contou que tinha trazido alguns sabores do Brasil, como o amendoim, o coco, a goiaba e a manga, mas confessou ser apaixonada pela cozinha portuguesa: "Defendo mesmo o produto nacional, a matéria-prima é ótima", acrescentava.

A chef junta-se assim ao número reduzido de mulheres que conquistou a distinção em Portugal: Marlene Vieira (Marlene, em Lisboa), Rita Magro (Bling, Porto), e Maria Alice Marto (Tia Alice, Fátima).

Maria Alice Marto recebeu a estrela Michelin em 1993, com o restaurante Tia Alice (Fátima), e manteve-a durante três anos. A distinção só foi entregue novamente no ano passado, 30 anos depois, às chefs Marlene Vieira e Rita Magro. Em fevereiro, em entrevista à SÁBADO, Marlene Vieira falava sobre a importância da estrela: “Para quem se dedica a este tipo de restauração, se não tiver a estrela, é muito difícil de se sustentar e de ter clientes”.

A terceira gala exclusivamente portuguesa do Guia Michelin aconteceu ontem no hotel Savoy Palace, na Madeira, e distinguiu 10 novos espaços com uma estrela. A noite também ficou marcada pela atribuição da segunda estrela ao restaurante Fifty Seconds (Lisboa), do chef Rui Silvestre.