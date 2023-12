Pedro Moutinho apresenta novo disco em Lisboa e Porto

O fadista Pedro Moutinho começa, este domingo, os primeiros concertos de apresentação do seu novo álbum, CASA D'ÁGUA. O disco, que chega esta segunda-feira, 11 dezembro, às plataformas digitais, será mostrado pelas primeiras vezes em palco já este domingo, dia 10, no Porto (no espaço Novo Ático, no interior do Coliseu do Porto) e três dias depois, quarta-feira, 13 de dezembro, no Museu do Fado, em Lisboa. Ambas as atuações estão agendadas para as 19h.