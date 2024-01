Nunca mais é sábado: 10 ideias para o seu fim de semana, de petiscos no Porto a fado em Lisboa

1. Se está com vontade de dançar e de provar iguarias, o Porto é uma boa cidade para estar este sábado, 20 de janeiro. Neste dia, decorre a terceira edição do evento "Maus Princípios", que vai aliar a gastronomia à música na Musa das Virtudes (Passeio das Virtudes, 28), no Porto.



A partir da 13h, o espaço recebe o chef Mário Moreira, a bartender Constança Cordeiro e o fundador da plataforma de difusão e fomento da comunidade gastronómica portuguesa Edições do Gosto, Paulo Amado, mas também artistas como o DJ Mister Teaser, Miguel Januário e o DJ Folin Carell.







A peça "2:22 Uma História de Fantasmas" vai ser apresentada este fim de semana na Figueira da Foz e na Guarda Sérgio Lemos

2. Em Lisboa, mais música para começar uma festa que, aliás, vai-se estender mais tarde ao Porto. Este sábado, 20 de janeiro, a cantora Gisela João dá o mote para o começo das celebrações dos dez anos passados desde a edição do primeiro álbum, um disco homónimo que a revelou como uma voz nova e central do fado e da música portuguesa.No espaço 8 Marvila, em Lisboa, há um concerto agendado para as 21h e uma exposição com objetos que fizeram parte deste seu percurso artístico. Os bilhetes custam €20 e no sábado seguinte, 27, a festa repete-se no Museu do Carro Elétrico, no Porto (bilhetes já esgotados).3. Apresentada pela primeira vez há dois anos e meio, em agosto de 2021, em Londres, 2:22 Uma História de Fantasmas (no título original, 2:22 A Ghost Story) estreou-se com pompa e circunstância, com a atriz e cantora Lilly Allen como protagonista. Escrita pelo comediante e autor britânico Danny Robbins, tornou-se rapidamente um sucesso em West End e desde aí foi adaptada e encenada em vários outros países, dos Estados Unidos à Austrália, de Singapura à República Checa.Em 2023, este thriller que brinca com a verdade e o sobrenatural - a partir de "fenómenos estranhos" que ocorrem numa casa, que quatro amigos tentam desvendar - chegou a Portugal, encenado por Michel Simeão e interpretado por Ana Cloe, Joana Seixas, João Jesus e Pedro Laginha. Esta sexta-feira, a peça ruma à Figueira da Foz: vai ser apresentada no Centro de Artes e Espetáculos (CAE), a partir das 21h30 (bilhetes a €12,50). No dia seguinte, sábado, 20, pode ser vista no Teatro Municipal da Guarda (mesmo horário, bilhetes a €5). Seguem-se apresentações em Águeda (27 de janeiro) e Santa Maria da Feira (10 de fevereiro).

4. Uma peça que confronta o presente com o passado nazi: foi assim que descrevemos O Meu Amigo H., criação de Albano Jerónimo e Cláudia Lucas Chéu, em maio do ano passado, quando o espetáculo foi pela primeira vez levado a palco no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães.



A peça, que partia de um texto teatral intitulado O Meu Amigo Hitler, do artista, militante fascista e miliciano do imperialismo japonês Yukio Mishima - adaptado pela dupla e pelo dramaturgo Ricardo Braun -, propunha-se a refletir sobre "o que está a acontecer no panorama mundial ao nível político", com a projeção de "vários líderes populistas e extremistas", e recuperar o cenário sócio-político que antecede o surgimento "de uma besta". Quase um ano depois, O Meu Amigo H. chega a Lisboa: esta sexta-feira vai ser apresentada às 21h e no sábado às 19h, em ambos os casos na Culturgest. Os bilhetes custam €16.



5. O festival Lisboa Mistura está de regresso para uma nova edição com concertos, debates e festas, como habitualmente com o intuito de promover a interculturalidade. O evento acontece este fim de semana, sábado e domingo, 20 e 21 de janeiro, no Capitólio, em Lisboa. A entrada é livre.



No sábado, 20, destaca-se a OPA - Oficina Portátil de Artes, um projeto de Francisco Rebelo (músico das bandas Orelha Negra e Fogo Fogo) que cruza a pedagogia e a criação artística através da música. No dia seguinte, a partir das 17h, a programação inclui a "Festa Intercultural", que junta músicos e artistas como Amizade Linha de Sintra, Mbalango e os irmãos Toy e Emanuel Matos. Às 21h, a banda Criatura sobe a palco e a proposta musical convida a uma viagem pelos ritmos portugueses, de Norte a Sul do País.







A programação deste ano do Lisboa Mistura inclui um concerto da banda Criatura, no dia 21 de janeiro DR



A encenação de Marco Paiva para o clássico de Shakespeare "Ricardo III" pode ser vista este fim de semana, no Porto geraldineleloutre



O músico e cantor Bonga, de 81 anos, vai dar um concerto este fim de semana em Águeda Tiago Sousa Dias

6. Até domingo, 21 de janeiro, vai estar em cena no Teatro Carlos Alberto, no Porto, a peça Ricardo III, com encenação de Marco Paiva. Com a obra original de William Shakespeare como ponto de partida, o espetáculo, inclusivo, vai ser interpretado exclusivamente em Língua Gestual Portuguesa e Espanhola.A narrativa acompanha a ascensão ao trono do rei inglês Ricardo III e o percurso trágico que conduziu à sua queda. Neste fim de semana, as sessões estão agendadas para sábado, 20, e domingo, 21, respetivamente às 19h e as 16h. Os bilhetes custam €10.7. Se está em Lisboa e tem vontade de dar um pezinho de dança esta sexta-feira, 19 de janeiro, temos uma sugestão para si. A sala Lisa, clube de programação musical (concertos e DJ sets) que abriu no ano passado na Rua das Gaivotas, em Santos, recebe uma dupla perita nas batidas eletrónicas e na música de dança: o produtor e DJ português Hélder Russo e o norte-americano Kyle Hall, referência de Detroit. Os bilhetes custam €8 e a música começa por volta das 22h.8. Não é todos os dias que Águeda recebe um dos cantores e compositores mais importantes da música lusófona das últimas largas décadas, pelo que é de aproveitar: este sábado, 20 de janeiro, o Centro de Artes da cidade vai receber José Adelino Barceló de Carvalho, mais conhecido como Bonga. O artista angolano, autor de álbuns como Angola 72 e Angola 74 e protagonista de uma imponente carreira, apresenta-se a partir das 21h30. Os bilhetes custam entre €8 e €10.9. Em Coimbra, também há música ao vivo a não perder este fim de semana. Este sábado à noite (21h30), dia 20, o Salão Brazil - espaço de concertos da cidade - recebe o jovem pianista português Máximo, que editou no ano passado (2023) o seu primeiro disco a solo, curiosamente (e ironicamente) intitulado Greatest Hits.Natural da cidade, o músico, com formação nos campos da música clássica e jazz, tem apenas 20 anos e é apontado como um dos mais promissores pianistas e compositores ao piano do País. Os bilhetes para o confirmar ao vivo no Salão Brazil custam €12.10. Mais a Norte, a Barcelos, o fim de semana também traz música ao vivo, neste caso do cantor, compositor e pianista norte-americano Daniel Knox, autor de vários álbuns a solo (o mais recente dos quais Won't You Take me With You, de 2021) e com colaborações com o cineasta e música David Lynch e com os cantores e músicos Jarvis Cocker e Rufus Wainwright no currículo.O concerto, agendado para as 22h de este sábado, vai acontecer no Salão Nobre dos Paços do Concelho da cidade e os bilhetes custam €5.