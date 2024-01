Chega de saudade, Tim Bernardes

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

02 de novembro de 2023 Andreia Antunes com Leonor Riso

As contas são simples e elucidativas: seis anos, quase 20 concertos em Portugal (incluindo os que deu com a sua banda) e uma relação com o País que o tornou quase omnipresente em solo nacional. De 2018 para cá, só nos dois anos pandémicos – 2020 e 2021 – o músico, cantor e escritor de canções brasileiro Tim Bernardes não pisou um palco português.