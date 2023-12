Na próxima sexta, o jazz invade (gratuitamente) a Avenida da Liberdade

O Dia da Imaculada Conceição - isto é, a próxima sexta-feira, 8 de dezembro - vai ser musicado com jazz em Lisboa: o Jazz in Avenida, iniciativa da Associação Avenida e do Hot Clube de Portugal, dinamiza dez concertos gratuitos em vários locais ao longo da Avenida da Liberdade, a partir do meio-dia e até ao final da tarde.



Os músicos, muitos deles nomes reconhecidos e com uma longa ligação à instituição de escolas de jazz, ocupam esplanadas, hotéis, espaços culturais, lojas, restaurantes, varandas e mesmo uma garagem em palcos improvisados.



Entre os concertos, contam-se sobretudo duplas e trios de jazz - alguns em combinações pouco convencionais, como duos de voz e vibrafone, saxofone e guitarra ou um trio de sopros - bem como o coro da escola do Hot Clube, dirigido por Margarida Campelo.



Destacam-se ainda espetáculos da dupla André Santos e Alexandre Frazão (André Óticas, 17h30) e do trio Ricardo Toscano, Vítor Zamora e Nelson Cascais (Tivoli Hotel, 19h).



Confira a programação completa abaixo:



Delta Coffe House Experience - 12h

Trio de jazz

Rita Caravaca Trio: Rodrigo Pereira (trompete), Rita Caravaca (piano) e Emanuel Inácio (contrabaixo)

Avenida da Liberdade, 144 E/F

Praia no Parque - 13h

Duo de Jazz

Nazaré Silva (voz) e Duarte Ventura (vibrafone)

Alameda Cardeal Cerejeira – Parque Eduardo VII

Teatro Tivoli BBVA - 13h45

Coro da Escola do Hot Clube de Portugal

Direção de Margarida Campelo

Av. Liberdade, 182

Rosa & Teixeira - 14h30

Acústico – 3 Sopros

Three 4 Two: Tomás Marques (saxofone alto), Mateja Dolsak (saxofone tenor) e Gonçalo Prazeres (saxofone barítono)

Av. Liberdade, 204

Tranquilidade - 15h15

Voz e Guitarra

Marta Hugon (voz) e Mário Delgado (guitarra)

Av. Liberdade, 242

Lacoste - 16h

Juliana Mendonça Trio: Paula Sousa (piano), Juliana Mendonça (contrabaixo) e Maria Carvalho (bateria)

Av. Liberdade, 38 Loja H



Sofitel Hotel - 16h45

Duo de Jazz

João Capinha (saxofone tenor) e João Roque (guitarra)

Av. Liberdade, 127

André Opticas - 17h30

Duo de Jazz

André Santos (guitarra) e Alexandre Frazão (bateria e percussão)

Av. Liberdade, 136-A

Massimo Dutti - 18h15

Trio de Jazz

Hugo Lobo Trio: Mateus Saldanha (guitarra), Hugo Lobo (piano) e Emanuel Inácio (contrabaixo)

Av. Liberdade, 193



Tivoli Hotel - 19h

Trio de Jazz

Ricardo Toscano (saxofone), Vitor Zamora (piano) e Nelson Cascais (contrabaixo)

Av. Liberdade, 185