Mísia revela-se Animal Sentimental no Museu do Oriente

Animal Sentimental é um conceito multidisciplinar, que se desdobra em três: um álbum que revisita a sua história, um espetáculo encenado, com curadoria do letrista (e seu amigo) Tiago Torres da Silva, que será apresentado em estreia absoluta no Museu do Oriente, em Lisboa, e um livro autobiográfico – já à venda, numa edição da Oficina do Livro, onde recua à infância, recorda as viagens artísticas ao Japão ou à Argentina, fala da sua paixão incondicional por cidades como Nápoles ou Istambul e descreve as suas lutas, ora contra a doença oncológica, ora como forma de superação de episódios de desamor, agressão e vontade de desistir da vida.