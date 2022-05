As mais lidas GPS

A pianista luso-americana apresenta recital intimista no palco do Grande Auditório, na sexta feira, 27 de maio, às 19h.

Adiado a 6 de maio, o recital da pianista luso-americana no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, realiza-se finalmente esta sexta feira, dia 27, às 19h, com bilhetes a €10.