Contrabaixista de jazz, filho do realizador Clint Eastwood, atua no Museu do Oriente e na Casa da Música.

O Museu do Oriente, em Lisboa, e a Casa da Música, no Porto, recebem Kyle Eastwood, respetivamente este sábado, 26 de março, às 21h (com bilhetes de €30 a €40) e domingo, 27, também às 21h (com bilhetes a €30).