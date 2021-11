No estúdio com os Beatles como nunca os vimos

No início de 1969, Michael Lindsay-Hogg foi convidado a fazer um filme sobre os Beatles, registando os ensaios e as gravações que viriam a fazer parte de Let It Be. O filme saiu pouco tempo depois do álbum com o mesmo nome, e quando saiu de circulação deixou de poder ser visto – não existe qualquer versão para consumo caseiro desde inícios dos anos 80. A razão prende-se com a forma como foi editado, mostrando as dinâmicas do grupo durante aqueles dias, que levariam à separação. Get Back, o documentário de Peter Jackson que agora estreia, pega em mais de 6 horas de material registado por Michael Lindsay-Hogg nesse período e conta uma história diferente. O resultado são cerca de oito horas, divididas em três partes, que chegarão ao Disney+ a 25, 26 e 27 de novembro.