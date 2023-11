Grammys 2024: SZA lidera nomeações num ano feminino

Com nove nomeações, a cantora americana SZA lidera a corrida aos Grammys de 2024, numa edição mais uma vez fortemente marcada pela presença feminina. Está nomeada para as duas principais categorias - Álbum do Ano, para SOS, e Canção do Ano, para Kill Bill - além de diversas nomeações de género, incluindo pop, rap melódico, e R&B tradicional e progressivo.



Na cerimónia dos Grammys, concorre com um conjunto de nomeados a Álbum do Ano composto quase exclusivamente por mulheres: Taylor Swift, com Midnights, Miley Cyrus, com Endless Summer Vacation, Boygenius (o trio de Phoebe Bridgers, Lucy Dacus e Julien Baker), com The Record, Olivia Rodrigo, com GUTS, Janelle Monáe, com The Age of Pleasure, e Lana del Rey, com Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd, além de Jon Batiste, vencedor de 2022 e o único homem nomeado, com World Music Radio.





A categoria Gravação do Ano é bastante semelhante: estão nomeados Worship (Batiste), Not Strong Enough (Boygenius), Flowers (Cyrus), Vampire (Rodrigo) Anti-Hero (Swift) e Kill Bill (SZA), além de What Was I Made For?, de Billie Eilish, e On My Mama, de Victoria Monét. Na categoria Canção do Ano, junta-se ainda Dua Lipa, por Dance the Night.Na lista dos mais nomeados, seguem-se a SZA Victoria Monét, com sete menções, e uma longa lista de artistas com seis nomeações, incluindo Phoebe Bridgers (que, além do trabalho com Boygenius, fez uma aparição nomeada na canção Ghost in the Machine, de SZA), Olivia Rodrigo, que angariou três menções só para o seu êxito Vampire, Billie Eilish, Miley Cyrus, Taylor Swift, Brandy Clark e Jon Batiste.Para Melhor Artista Revelação, estão nomeados, além de Monét, Gracie Abrams, Fred again.., Ice Spice, Jelly Roll, Coco Jones, Noah Kahan e The War and Treaty. Na categoria de Melhor Álbum de Rock, as menções foram para But Here We Are, dos Foo Fighters, Starcatcher, de Greta Van Fleet, 72 Seasons, de Metallica, This is Why, de Paramore, e In Times New Roman..., dos Queens of the Stone Age.Do lado cinematográfico, o filme Barbie, de Greta Gerwig, liderou as nomeações, sendo citado em quatro das cinco categorias de Melhor Canção Escrita para Media Visuais, incluindo What Was I Made For?, Dance the Night e I'm Just Ken, interpretado por Ryan Gosling.A cerimónia de entrega de prémios decorre no dia 4 de fevereiro de 2024, na Arena Crypto.com, em Los Angeles, com apresentadores ainda por anunciar.