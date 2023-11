Dua Lipa confirmada no NOS Alive

A cantora britânica de hits como "Dance the Night", "Levitating" e "Don't Start Now" encabeça o cartaz do festival lisboeta no dia 12 de julho.

Dua Lipa é a primeira confirmação do cartaz do NOS Alive do próximo ano. A artista britânica, que lançou a semana passada o tema Houdini, será cabeça-de-cartaz do segundo dia do festival, que regressa ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, de 11 a 13 de julho de 2024.



A cantora de 28 anos é autora de dois discos, Dua Lipa (2017) e Future Nostalgia (2020), o segundo dos quais foi galardoado com Álbum do Ano nos Brit Awards e Melhor Álbum de Pop Vocal nos Grammys, apoiado na força de singles como Don't Start Now, Physical, Break My Heart ou Levitating. O disco ajudou a estabelecer a sua sonoridade característica, na interseção entre a pop, o disco e o synthpop.





A carregar o vídeo ... Dua Lipa - Houdini

Este ano, fez a sua estreia na representação ao integrar o elenco do filme Barbie, de Greta Gerwig, contribuíndo para a sua banda sonora com outro single de sucesso, Dance the Night, nomeado para Canção do Ano e Melhor Canção escrita para Media Visuais nos Grammys 2024.Houdini, co-escrito e produzido por Kevin Parker, dos Tame Impala, é o primeiro avanço do terceiro álbum de Dua Lipa, que, afirmou a cantora, se vai afastar da disco em direção a uma sonoridade mais inspirada no psicadelismo dos anos 70. Veja aqui o videoclipe: