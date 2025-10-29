Festival Mucho Flow regressa a Guimarães com programa alargado de música e conversas

O Coletivo Raso atua no Centro Cultural Vila Flor esta quinta-feira, 30, às 21hD.R.
Arranca amanhã, quinta-feira, e até sábado, 1 de novembro, o Mucho Flow divide-se por diversos espaços da cidade de Guimarães, entre eles o Centro para os Assuntos da Arte e Arquitetura (CAAA), o Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG), o Teatro Jordão, o Centro Cultural Vila Flor, o Património Club e o Teatro São Mamede. O evento aposta na música contemporânea com olhar para o futuro, combinando estreias e formatos menos convencionais.
Além dos concertos e DJ sets, o festival disponibiliza um programa de conversas de acesso gratuito, que decorrem no CAAA e no Teatro Jordão. Estão agendados vários painéis que abordam temas como a informação na era da Web 3.0, metodologias de design e arquitetura no contexto artístico, materialidade e criação e arqueologias do futuro.
Entre os participantes figuram nomes como José Santiago, Inês Malheiro, Patrícia Gomes (Matterpieces / Studio8), Nuno Rodrigues (PLÁKA), Susana Gaudêncio e Zach Maiden.
O festival acontece este fim de semana em vários locais da cidade de GuimarãesD.R.
No cartaz musical destacam-se a art pop de These New Puritans, a pop performativa de PLUS44KALIGULA, a canção eletrónica erudita de Maria Somerville, o brit sound contemporâneo de Tracey, o anti-rock de YHWH Nailgun e os sets da NOIA.
Entre as estreias constam também Los Thuthanaka, a dupla Colombian Drone Mafia e Gibrana Cervantes no formato live AV, Nick Léon, LUXE, o coletivo Raso (Carlos A. Correia, Ricardo Martins, Jonathan Uliel Saldanha, Pedro Ribeiro) e o espetáculo em estreia de Pedro Melo Alves.
Estão ainda programadas atuações de HiTech, Lauren Duffus, feeo, SASSY 009 e os sets de Chinese Daughter e Maki, com encerramento a cargo do DJ Lynce. O passe geral para o Mucho Flow custa €60, à venda através da plataforma Dice. Os horários podem ser consultados abaixo e a restante informação sobre o festival está disponível em muchoflow.net.
30 de outubro
15h45 – Talk: Subscribed to the End; CAAA
17h – Mapping and Designing Communities; CAAA
18h15 – Pedro Melo Alves; CAAA
21h – Coletivo Raso; CCVF
22h – feeo; CCVF
23h30 – Sassy 009; CCVF
01h – HiTech; CCVF
02h – Maki; Café Concerto CCVF
31 de outubro
15h30 – Talk: Materiality and Creation; Teatro Jordão
17h – Colombian Drone Mafia e Gibrana Cervantes; Teatro Jordão
18h15 – Mohammad Adam; Teatro Jordão
19h30 – Lauren Duffus; Teatro Jordão (Galerias)
20h45 – Tracey; Teatro Jordão (Galerias)
22h – Infinity Knives e Brian Ennals; Teatro Jordão (Auditório)