Festival Mucho Flow regressa a Guimarães com programa alargado de música e conversas

A 12.ª edição do festival realiza-se de 30 de outubro a 1 de novembro, ocupando múltiplos espaços na cidade e combina concertos, DJ sets e debates gratuitos sobre arte, design e web3.0.

Tiago Neto 29 de outubro de 2025 às 18:17
O Coletivo Raso atua no Centro Cultural Vila Flor esta quinta-feira, 30, às 21h
Arranca amanhã, quinta-feira, e até sábado, 1 de novembro, o Mucho Flow divide-se por diversos espaços da cidade de Guimarães, entre eles o Centro para os Assuntos da Arte e Arquitetura (CAAA), o Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG), o Teatro Jordão, o Centro Cultural Vila Flor, o Património Club e o Teatro São Mamede. O evento aposta na música contemporânea com olhar para o futuro, combinando estreias e formatos menos convencionais.

Além dos concertos e DJ sets, o festival disponibiliza um programa de conversas de acesso gratuito, que decorrem no CAAA e no Teatro Jordão. Estão agendados vários painéis que abordam temas como a informação na era da Web 3.0, metodologias de design e arquitetura no contexto artístico, materialidade e criação e arqueologias do futuro.

Entre os participantes figuram nomes como José Santiago, Inês Malheiro, Patrícia Gomes (Matterpieces / Studio8), Nuno Rodrigues (PLÁKA), Susana Gaudêncio e Zach Maiden.

O festival acontece este fim de semana em vários locais da cidade de Guimarães
No cartaz musical destacam-se a art pop de , a pop performativa de PLUS44KALIGULA, a canção eletrónica erudita de , o brit sound contemporâneo de Tracey, o anti-rock de YHWH Nailgun e os sets da NOIA.

Entre as estreias constam também , a dupla Colombian Drone Mafia e Gibrana Cervantes no formato live AV, , LUXE, o coletivo Raso (Carlos A. Correia, Ricardo Martins, Jonathan Uliel Saldanha, Pedro Ribeiro) e o espetáculo em estreia de Pedro Melo Alves.

Estão ainda programadas atuações de HiTech, , feeo, SASSY 009 e os sets de Chinese Daughter e Maki, com encerramento a cargo do DJ Lynce. O passe geral para o Mucho Flow custa €60, à venda através da . Os horários podem ser consultados abaixo e a restante informação sobre o festival está disponível em .

30 de outubro

15h45 – Talk: Subscribed to the End; CAAA

17h – Mapping and Designing Communities; CAAA

18h15 – Pedro Melo Alves; CAAA

21h – Coletivo Raso; CCVF

22h – feeo; CCVF

23h30 – Sassy 009; CCVF

01h – HiTech; CCVF

02h – Maki; Café Concerto CCVF

31 de outubro

15h30 – Talk: Materiality and Creation; Teatro Jordão

17h – Colombian Drone Mafia e Gibrana Cervantes; Teatro Jordão

18h15 – Mohammad Adam; Teatro Jordão

19h30 – Lauren Duffus; Teatro Jordão (Galerias)

20h45 – Tracey; Teatro Jordão (Galerias)

22h – Infinity Knives e Brian Ennals; Teatro Jordão (Auditório)

23h15 – Los Thuthanaka; CCVF

00h30 – Nick León; CCVF

02h – NOIA; Património Club

03h – Chinese Daughter; Património Club

04h30 – Minna-no-Kimochi;  Património Club

1 de novembro

15h30 – Talk: Future Archeology; Teatro Jordão

17h – PLUS44KALIGULA; Teatro Jordão

18h15 – LUXE (live AV); Teatro Jordão

19h30 – bbb hairdryer; Teatro Jordão (Galerias)

20h45 – Body Meat; Teatro Jordão (Galerias)

22h – YHWH Nailgun; Teatro Jordão (Galerias)

23h15 – Maria Somerville; CCVF

00h30 – These New Puritans; CCVF

02h – Simo Cell com Verraco; São Mamede CAE

04h30 – DJ Lynce; São Mamede CAE

