De Gorillaz a The XX e Massive Attack: este é o cartaz do próximo Primavera Sound do Porto

Já se conhece o cartaz da próxima edição da versão portuense do festival Primavera Sound, originalmente nascido em Barcelona (onde também ainda decorre). O alinhamento foi desvendado esta terça-feira pela organização, através de um vídeo publicado na conta oficial de Youtube do evento.
Entre os principais destaques estão as confirmações de atuações da banda britância The XX, o regresso dos Gorillaz (que atuaram no festival em 2022 mas que levarão ao Porto um disco novo, The Mountain, que será lançado a 20 de março) e o regresso a Portugal dos já históricos do trip hop Massive Attack, que em 2024 atuaram no festival MEO Kalorama.
Os britânicos Idles, a sul-coreana Peggy Gou, os norte-americanos Big Thief, os históricos britânicos do shoegaze Slowdive, a cantora espanhola Bad Gyal e as cantoras e escritoras de canções Amaarae e Sudan Archives são outros dos destaques do cartaz.
Também a cantora britância Jade, o norte-americano DIjon, o incendiário e politizado grupo irlandês de hip-hop Kneecap, a cantora norte-americana Ethel Cain, o veterano britânico Baxter Dury e os portugueses MXGPU (Moullinex e GPU Panic), Capicua, Gisela João, Vaiapraia, NAPA, Duquesa, Emmy Curl, Inês Marques Lucas e Rita Vian vão atuar no festival.
O Parque da Cidade do Porto receberá ainda nomes como Model/Actriz, Joey Valence & Brae, Black Country, New Road, Panda Bear, Yard Act, Nation of Language e Viagra Boys, entre outros.
O festival acontece, no próximo ano, entre 11 e 14 de junho (quinta-feira a domingo). Os passes gerais estão neste momento à venda por €180 (valor a que ainda acrescem taxas). Este ano ,o Primavera Sound do Porto recebeu artistas como Charli XCX, Caribou, Fontaines D.C., Central Cee, Deftones, Jamie XX, Haim e Parcels. Em 2024, o Parque da Cidade recebeu Lana Del Rey, Pulp e SZA, entre outros artistas. Já em 2023, destacavam-se, no cartaz, nomes como Kendrick Lamar, Rosalía, Blur e New Order.