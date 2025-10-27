Rosalía acaba de lançar o novo single 'Berghain'. Oiça-o aqui

O tema tem como convidados o músico norte-americano Yves Tumor e a cantora e compositora islandesa Björk. É o primeiro avanço de "Lux", álbum que chega em novembro.

Aos 33 anos, Rosalía é uma das artistas mais impactantes e ouvidas da indústria da música no presente Vianney Le Caer/Invision/AP

O disco sai a 7 de novembro mas o primeiro single acaba de ser revelado: a cantora espanhola Rosalía desvendou esta segunda-feira a primeira canção de Lux. O tema, Berghain, tem como convidados a islandesa Björk e o músico norte-americano Yves Tumor. Pode ouvi-lo abaixo:

Na semana passada, terça-feira, dia 21, a multinacional que representa Rosalía, a Sony Music, tinha revelado alguns dos detalhes do álbum que sucede a Motomami (2022), El Mal Querer (2018) e Los Ángeles (2017), os anteriores trabalhos da cantora e escritora de canções.

Em nota informativa, a divisão portuguesa da Sony Music revelava, em particular, que a fadista portuguesa Carminho era uma das convidadas presentes no disco - tal como Björk, Yves Tumor, as cantoras espanholas Estrella Morente e Silvia Pérez Cruz, o coro masculino espanhol Escolania de Montserrat e o coro de câmara do Palácio da Música Catalã.

O álbum, prometia-se, será "um trabalho imersivo e inovador" e "incorpora a exploração de temas como mística feminina, transformação e espiritualidade". Foi "gravado com a Orquestra Sinfónica de Londres, dirigida por Daníel Bjarnason" e foi anunciado através de uma ação de promoção na Gran Vía de Madrid.

O alinhamento do disco, informava também a editora, incorpora quatro partes. A primeira conta com temas como "Sexo, violência e pneus", "Relíquia", "Divinizado","Porcelana" e "Mio Cristo". A segunda, conta com os temas "Berghain", "A Pérola", "Novo Mundo" e "Desde o amanhecer". A terceira, inclui "Deus é um Stalker", "O Jugular", "Focu 'ranni" (tema apenas presente nas edições físicas, em CD e vinil), "Sauvignon Blanc" e "Jeanne" (outro tema exclusivo das edições físicas); por último, a quarta parte do disco conta com as canções "Noiva Robô" (apenas nas versões CD e vinil), "A rumba do perdão", "Memória", "Magnólias".