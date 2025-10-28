Dez anos depois, o regresso: Mac DeMarco com concerto em Lisboa em 2026

O guitarrista, cantor e escritor de canções que se afirmou com um estilo blasé e artesanal atua na sala Lisboa ao Vivo em setembro do próximo ano. Último concerto em Portugal tinha sido em 2016.

A espera foi longa, para os fãs portugueses de Mac DeMarco, mas está quase a terminar. Em setembro de 2026, dez anos depois do seu último concerto em solo nacional (no festival Super Bock Super Rock, que decorreu nesse ano no Parque das Nações, em Lisboa), Mac DeMarco vai voltar a pisar palcos portugueses.

O regresso, acabado de anunciar pela promotora do concerto em nota informativa enviada à comunicação social, acontecerá no dia 20 de setembro do próximo ano, na sala LAV - Lisboa ao Vivo, em Lisboa, às 21h. Os bilhetes serão colocados à venda na plataforma Fever às 10h desta sexta-feira, 31 de outubro, "a €36 mais taxas de distribuição" mas "clientes Revolut têm desconto de 7% na Fever" e "novos registos recebem €20 de boas-vindas", lê-se no comunicado.

Nascido em 1990 em Duncan, cidade da ilha de Vancouver, no Canadá, Mac DeMarco, hoje com 35 anos, lançou o seu primeiro álbum, intitulado 2, há quase década e meia, em 2012.

O seu segundo disco, Salad Days (2014), projetou-o como um dos novos nomes de maior destaque do panorama indie americano, estatuto cimentado posteriormente com os sucessores This Old Dog (2017), Here Comes the Cowboy (2019) e, mais recentemente, Five Easy Hot Dogs (2023) e o fresquíssimo Guitar (2025), revelado em agosto deste ano e que serve de mote à digressão europeia que levará DeMarco a Lisboa.