Ainda não é tarde: 13 planos para a passagem de ano

A corrida contra as 12 badaladas da meia-noite aproxima-se mas não faltam opções entrar em 2026 em grande

31 de dezembro de 2025 às 10:18
Cada vez mais portugueses optam por passar o ano novo fora de casa
Não deixe que o frio seja impedimento para sair de casa e celebrar o novo ano. Com 2026 mesmo ao virar da esquina, reunimos 13 opções para celebrar a noite do réveillon com pompa e circunstância!

Riberinha na Amora

Na zona ribeirinha da Amora, no concelho do Seixal, a chegada do novo ano celebra-se com um programa musical pensado para diferentes gerações e gostos. O grupo Sons do Minho irá abrir a noite com temas festivos e, à meia-noite, junto à Baía do Seixal, o céu irá iluminar-se com um espetáculo de fogo de artifício. Feitas a celebrações, o DJ Igor Santos sobe ao palco para prolongar a festa pela madrugada dentro. A entrada é gratuita.

Sheraton Hotel & SPA

 O Sheraton Lisboa Hotel & Spa, em Picoas, apresenta uma programação para encerrar o ano de um modo elegante. O hotel propõe um conjunto de experiências para todas as idades: um jantar elegante, um brunch festivo e uma gala glamorosa de réveillon. Os preços variam entre €89 e €305.

EPUR

O EPUR, restaurante com uma estrela Michelin no Chiado, prepara uma noite inesquecível com vista para o rio Tejo e com uma carta de alta gastronomia criada pelo chef Vincent Farges que combina técnica e criatividade juntamente com uma curadoria de vinhos portugueses. A chegada do Novo Ano celebra-se com o espetáculo de fogo de artifício da capital e a experiência inclui acesso VIP a uma festa de Réveillon na Estufa Fria. O preço é de €295 por pessoa.

La Brasserie de L’Entrecôte

Na La Brasserie de L’Entrecôte, o menu especial de Ano Novo explora os sabores tradicionais de França com um entrecôte servido com batatas fritas e o molho tradicional da casa com 18 ingredientes. O menu tem o valor de €75 por pessoa e inclui bebidas, um flute de espumante e uvas-passas para o tradicional brinde à meia-noite.  La Brasserie de L’Entrecôte encontra-se em Alvalade, no Chiado e o Parque das Nações em Lisboa assim como na Marina de Cascais.

Cervejaria Trindade

O ano 2026 marca o 190.º aniversário da Cervejaria Trindade, na baixa lisboeta, que comemora o réveillon com um menu tradicionalmente português. O menu inclui uma bebida de boas-vindas, um couvert e pode optar pelo polvo assado no carvão ou o clássico bife do lombo molho à Trindade como prato principal. O menu tem o valor de €105 por pessoa e inclui bebidas à discrição durante toda a refeição assim como um copo de espumante. 

Bono Lisboa

 Para a passagem de ano, o Bono Lisboa, na baixa, propõe dois menus exclusivos: O Menu Mar, com sabores do oceano com camarão grelhado e mexilhão, acompanhados por molho bisque e arroz negro enquanto o Menu Selvagem aposta em sabores da terra, com porco prensado com legumes braseados e puré cremoso como prato principal. A refeição finaliza com bolo de café e chocolate e o valor é de €110 por pessoa.

La Mafia se sienta a la mesa

A cadeia de restaurantes espanhola La Mafia celebra a Passagem de Ano com um menu que inclui entradas antipasti inspiradas na cozinha italiana e pratos principais que remetem para a gastronomia espanhola. O menu também oferece uma seleção de sobremesas, vinhos selecionados, bebidas e café, e o valor é de €90 por pessoa. La Mafia dispõe de três restaurantes em Braga, no Parque das Nações e Avenidas Novas em Lisboa.

BAAN Saraiva’s:

O restaurante tailandês BAAN Saraiva’s apresenta um Menu Especial de Fim de Ano para celebrar o fim do ano, com uma proposta requintada repleta de sabores intensos que inclui entradas, pratos principais de peixe ou carne e sobremesas típicas tailandesas como Khao Niew Mamuang, uma sobremesa de arroz pandan, com natas de coco e manga fresca. O menu tem o valor de €90 (ou €115 caso opte pela opção com bebidas) e requer reserva. O restaurante também disponibiliza a carta habitual.

Restaurante Barrica

Dispondo de uma vista privilegiada para a cidade, o restaurante Barrica no Porto regressa com o conceito de menu surpresa (€275) que é escolhido pelo chef no próprio dia e entregue aos convidados num envelope fechado no início do jantar. O menu é composto por oito momentos com sabores e texturas cuidadosamente pensada em antemão e uma harmonização de vinhos.

Hotel Meliá de Setúbal

Com instalações remodeladas e serviços renovados, o Hotel Meliá de Setúbal está pronto para celebrar o novo ano com gastronomia, música ao vivo e ambiente sofisticado.

O programa inclui jantar de réveillon, cocktail de boas-vindas, bar aberto, estadia e brunch prolongado na manhã seguinte. A meia-noite é celebrada com um brinde de espumante e uva-passa e festa até às 3h, com photobooth e ceia incluída. A totalidade da experiência fica a €535 e o jantar avulso a €160. 

Mona Verde

Para encerrar o ano, o restaurante Mona Verde na Avenida da Liberdade em Lisboa organiza The Great Mona, uma festa temática dos "loucos Anos 20", inspirada pelo clássico da literatura, O Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald. A noite começa com um jantar criado pela chefe Inga Martin que abrange entre os €250  a €320 seguido de uma festa com música e animação no rooftop. Também é possível comprar bilhetes exclusivamente para a festa no valor de €80 na aplicação Shotgun

 Terreiro do Paço

 A EGEAC (Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural) volta a centralizar as festividades na Praça do Comércio, no Terreiro do Paço com espetáculos de música urbana e de fogo de artifício sob o Rio Tejo. A festa começa às 21:30 ao ritmo de DJ Mojo e MC Márcio Jesus, com batidas de afro e música pop, aquecendo o público para o cabeça de cartaz do ano, o artista de hip-hop e R&B, Plutónio. Mais tarde, DJ Mojo regressa na companhia do Host Helder Tavares para encerrar a noite com um set especial de reggaeton.

