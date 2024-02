Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

"Dookie": Há 30 anos, os Green Day deram-nos a banda sonora da adolescência

Lançado a 1 de fevereiro de 1994, com canções como "Basket Case" e "When I Come Around", o disco deu uma nova energia ao rock e uma nova melodia ao punk. A partir daí, tudo mudou para os Green Day.