Há 40 anos, os The Smiths tornavam a solidão 'cool'

“Apesar de serem moda, os The Smiths são a antítese de um grupo de moda.” Assim começava Manuel Falcão, em 1985, um texto no jornal Blitz, de que foi fundador e primeiro diretor. Estávamos a 7 de maio desse ano – poucos dias antes de Aníbal Cavaco Silva ir à Figueira da Foz fazer a rodagem do seu Citroën BX e tornar-se líder do PSD – e na capa do 27.º número do Blitz posavam quatro ingleses que por essa altura já eram “moda”: três meses antes tinham editado o álbum Meat is Murder, pouco mais de um ano depois revelariam a obra-prima The Queen is Dead e os melómanos do Reino Unido e da Europa estavam já, por essa época, a seus pés.