Nunca mais é sábado: para miúdos e graúdos, 10 sugestões de fim de semana

1. De regresso a Lisboa para apresentar o seu mais recente disco, Identity, no Centro Cultural de Belém, este domingo, o britânico Nitin Sawhney mantém o caráter ativista neste trabalho que descreve como "uma carta de amor para quem todos nós somos". Aclamado por faixas como Nadia e Sunset, o músico e compositor sobe ao palco às 21h e os bilhetes custam entre €30 e €50.



2. Continuando pela música, mas noutro registo (o fado) e em data dupla, a cantora Cristina Branco vai apresentar-se esta sexta-feira à noite, 2 de fevereiro, no Centro Cultural de Belém. À sala lisboeta levará as canções do seu 18.º trabalho de originais, Mãe, em que canta temas com textos de Fernando Pessoa, David Mourão-Ferreira, Aldina Duarte, Manuela de Freitas, Natália Correia e Teresinha Landeiro. O concerto está agendado para as 21h e os bilhetes custam entre €12,50 e €25.





No dia seguinte, sábado, 3, Cristina Branco ruma a Braga para um novo concerto, desta feita no Theatro Circo. A atuação tem início às 21h30 e os bilhetes custam €20.

3. "Que sons e vozes surgem quando as máquinas do mundo param por completo?". É esta a questão que o LU.CA, em Lisboa, coloca a miúdos e graúdos em Uma partícula mais pequena do que um grão de pó, peça recomendada para maiores de 6 anos. Sofia Dias e Vítor Roriz, diretores artísticos, transformam o palco numa folha de papel onde vemos um desenho deixado a meio, sendo o público desafiado a completá-lo. Para ver a 3 e 4 fevereiro às 11h30 e 16h30 (€7).



4. O que nos diz o kuduro da relação entre Portugal e Angola, da memória coletiva alicerçada pela população dos dois países e das memórias individuais de quem cresceu com ascendência num país e morada noutro? Foi de uma reflexão próxima desta que surgiu Boca Fala Tropa, espetáculo de dança de Gio Lourenço – responsável pela direção artística e autor do texto, escrito em colaboração com Cátia Terrinca (responsável pela dramaturgia) e interpretado pelo próprio Gio Lourenço e pelos performers Xullaji (em vídeo) e Vânia Doutel Vaz.



Boca Fala Tropa pode ser visto este sábado, a partir das 18h30, no Centro Internacional das Artes José de Guimarães, no âmbito da 13.ª edição do festival internacional de dança contemporânea de Guimarães, o GUIDance. €7,50.





"Boca Fala Tropa" é um dos espetáculos em destaque na programação do GUIdance D. R.

5. Em Coimbra, temos um concerto para lhe recomendar: este sábado à noite, o multi-instrumentista, cantor e compositor português B Fachada apresenta-se, a partir das 21h30, no Auditório do Teatro Académico Gil Vicente. O mote para o concerto é a revisitação de uma obra discográfica longa e profícua que inclui discos como b fachada (2009), b fachada é pra meninos (2010), b fachada (2011), criôlo e o fim (ambos de 2012), B Fachada (2014) e o mais recente rapazes e raposas (2020). Os bilhetes custam €10.



6. No Alto Minho, mais concretamente em Arcos de Valdevez, vila raiana do distrito de Viana do Castelo, este fim de semana é de música e de um regresso acarinhado pela população local: o do festival Sons de Vez. O certame, que se vai prolongar durante os fins de semana de fevereiro e março (termina a 23), começa este sábado com um concerto do músico português The Legendary Tigerman, projeto artístico de Paulo Furtado.

O cantor, guitarrista e escritor de canções, com longa carreira no blues-rock e no garage-rock, vai apresentar o seu álbum mais recente, Zeitgeist, editado em 2023 e que, mantendo o rock como eixo sónico, revela uma reinvenção artística na abordagem às canções e na instrumentação das mesmas. O bilhete para o concerto, que vai decorrer na Casa das Artes da vila, custa €10 e pode ser comprado por telefone (258 520 520). Seguem-se atuações, em fevereiro de Budda Power e TT Syndicate (dia 10), Manel Cruz e Siricaia (17) e Bizarra Locomotiva e NO!ON (24) e, em março, de Agir (dia 2), Salvador Sobral (9), Albaluna e Zeca Medeiros (16) e Tiago Nacarato e Vocal Gym MAR (23).

receção da Casa da Cultura.





7. Se está em Sintra ou se planeia ir a esta vila lisboeta passar o fim de semana, temos um plano para lhe sugerir: uma ida ao teatro. Este sábado à noite, 3 de fevereiro, o Auditório Municipal António Silva recebe uma apresentação da peça José, o Pai, o último capítulo de uma trilogia intitulada A Sagrada Família.Com texto e encenação de Elmano Sancho, e interpretação de Cheila Lima, Djucu Dabó, Jorge Pinto e Sílvia Filipe, José, o Pai estreou-se no Teatro da Trindade, em Lisboa, em setembro do ano passado. Chega agora a Sintra esta peça com a história do cristianismo em pano de fundo, mas também sobre dinâmicas familiares e sobre um "ator velho e desempregado", José, que "renuncia ao papel de pai, vítima de um mundo que exige novas formas de autoridade", num espetáculo que "coloca em tensão os arquétipos da cultura patriarcal e as relações entre arte e performance e religião e ritual", como o descreviam há meses os responsáveis do Teatro da Trindade. Os bilhetes custam €7,50. Uma semana depois, dia 10, é apresentada no mesmo auditório outra peça da trilogia de Elmano Sancho: Jesus, o Filho.8. Um pouco mais a Sul, na Casa da Cultura de Setúbal, também este sábado, o plano passa pelo fado, mais concretamente pela elasticidade que Lila Fadista e João Caçador lhe conferem desde 2017 com o projeto Fado Bicha . O duo, que ultrapassa algumas das barreiras rígidas do fado tradicional atual e que se consagrou em 2022 com OCUPAÇÃO, disco de estreia, sobe ao palco pelas 21h30. Os bilhetes, que custam €10, podem ser adquiridos na9. Esta sexta-feira, no Salão Brazil, em Coimbra, os Zarco apresentam Não Lembra ao Diabo, disco que marca o regresso da banda após a morte do baixista Gastão Reis e que nos leva em viagem por uma sonoridade acústica, quebrando um silêncio que se havia iniciado em 2019.O concerto tem início às 22h e os bilhetes custam €10. Já no sábado, é no Teatrocine de Torres Vedras que se ouvem canções como Escuta, Meu Menino, Morrer de Pé e Entre nós não falta ninguém, a partir das 21h30. Bilhetes: €5.10. Para dar início ao fim-de-semana na Guarda, esta sexta-feira, o autor, compositor, pianista e organista Tiago Sousa apresenta o terceiro volume da série Organic Music Tapes, sonoridade povoada pelo órgão elétrico a partir de técnicas de composição do minimalismo americano de Terry Riley, Steve Reich ou Philip Glass. €5.