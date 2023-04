Diddy paga quase 5 mil euros por dia a Sting de direitos de autor

Em causa está uma versão do rapper da música "Every Breath You Take", dos The Police.

O rapper Diddy revelou esta semana nas redes sociais que está obrigado a pagar 5 mil dólares por dia (cerca de 4.574 euros) ao cantor Sting por ter usado uma música sua sem autorização.



Tudo aconteceu em 1997, quando o rapper norte-americano decidiu fazer uma versão de Every Breath You Take, dos The Police. Segundo a revista de música Rolling Stone, o sucesso foi imediato, mas surgiu um pequeno problema: Diddy só pediu autorização à banda para usar a música depois do seu lançamento.





Assim, a versão I'll Be Missing You – que foi criada para homenagear o Notorious BIG - viu-se envolvida numa polémica de direitos de autor. Ao longo dos anos, Sting e Diddy têm sido questionados sobre o tema e, há já tinham chegado a revelar numa entrevista ao The Breakfast Club, que o acordo de pagamento rondava os 2.000 dólares diários (1.829 euros).Mas agora decidiram contar o que dizem ser toda a verdade e admitiram que o valor afinal é um pouco mais alto. Mas, apesar do pagamento e da confusão, os dois acabaram por se tornar "bons amigos"."[Quando a música saiu] o Elton John disse-me que eu ia ficar milionário. Eu respondi que já era milionário e ele disse-me: vais ficar milionário duas vezes!", contou Sting numa entrevista em 2003.Parace que tinha razão é que, na verdade, a versão de Diddy tornou-se num sucesso para ambos e o vocalista dos The Police chegou mesmo a dizer que a versão lhe rendeu mais dinheiro que o original.