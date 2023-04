Para dança em dose dupla, funaná - isto é, Ferro Gaita

Quem já os viu, por exemplo há meros dois anos no Festival Tremor, nos Açores, será rápido a afiançar: cada concerto de Ferro Gaita é uma festa enérgica sem igual, irresistível ao corpo, ritmicamente contagiante.



Mestres a casar o som do "ferro" (pedaço de metal que se toca com uma faca) com a "gaita" (isto é, concertina), bateria e baixo, estes históricos cabo-verdianos, verdadeiras lendas do funaná e do património musical do seu país, celebram 25 anos de carreira com dois concertos em Portugal.





A 6 de abril atuam na Casa da Música, no Porto, e dia 14 no B.Leza, em Lisboa.