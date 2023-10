De Jorge Palma a The National: 8 concertos para ver nos próximos dias

As mais lidas GPS

Os The National, que têm Matt Berninger (na foto) como vocalista, voltam a Lisboa este fim de semana, para concertos no Campo Pequeno (Lisboa) esta sexta-feira e este sábado José Sena Goulão / Lusa

Com o término dos grandes festivais de música, a atenção recai agora sobre as salas do País e a programação neste início de outubro é prolífica. O rock, a pop, o samba e o pagode, a canção como arte e o palco como diálogo chegam em novos discos e nos sons de sempre. De 6 a 12, pelo Norte e pelo Sul, há oito palcos a não perder.