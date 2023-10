Nunca mais é sábado: do pimba à ópera em família, temos 7 ideias para o seu fim de semana

1. Este fim de semana, aproveite para ir ao teatro. Se está em Lisboa, sugerimos-lhe a peça O Salto, que pode ser vista no Teatro São Luiz até domingo. Com texto original e encenação de Tiago Correia - e com Beatriz Maia, Inês Filipe, João Nunes Monteiro, Rafael Ferreira, Sofia Vilariço e André Júlio Teixeira no elenco -, trata-se de "um drama que se inspira em testemunhos reais para registar e desconstruir memórias vivas da história portuguesa", nomeadamente relativas à emigração portuguesa das décadas de 1960 e 1970.



Com o Portugal de Salazar e da guerra colonial em pano de fundo, as personagens são impelidas a "enfrentarem a própria morte e a revelarem as contradições mais profundas da natureza humana". Esta sexta e este sábado, 6 e 7 de outubro, as apresentações estão agendadas para as 20h. No domingo, O Salto pode ser vista a partir das 17h30. Os bilhetes custam entre €12 e €15.







Em cena desde a passada quarta-feira, 4, a peça "O Salto" pode ser vista no Teatro São Luiz até domingo, 8 João Tuna



O humorista Diogo Batáguas vai apresentar o seu solo de stand-up este fim de semana Raquel Wise

2. No Porto, há música a não perder esta sexta-feira à noite. Na sala Hard Club, Sam the Kid e o DJ Nel'Assassin apresentam o novo disco Bordado, álbum de batidas hip-hop recém-editado por esta dupla com muitos anos de história no hip-hop português. A abertura fica a cabo de Tom Freakin' Sawyear e a noite começa pelas 20h.3. Em Ponte de Lima, há humor para ver ao vivo. O comediante Diogo Batáguas vai levar ao Teatro Diogo Bernardes o seu solo de stand-up Processo. Os bilhetes custam €8 e a sessão começa às 21h30.



4. De regresso à música, a Casa das Artes de Famalicão recebe este sábado o espetáculo Deixem o Pimba em Paz. O projeto satírico-musical em torno da música popular-pimba, originalmente pensado por Bruno Nogueira, vai juntar em palco este mesmo humorista, os músicos Filipe Melo, Nuno Rafael e Nelson Cascais e a cantora e compositora Manuela Azevedo. Começa às 21h30.







A saxofonista norte-americana Lakecia Benjamin atua em Portugal este sábado e este domingo, em Espinho e em Coimbra Elisabeth Leitzell

5. Em Espinho, este sábado é dia de concerto da saxofonista norte-americana Lakecia Benjamin. A instrumentista, que navega nas águas do jazz, do funk e da neo-soul, já tocou com artistas como Missy Elliot e Alicia Keys e tem um disco em nome próprio editado este ano (Phoenix) em que participam Dianne Reeves, Angela Davis, Wayne Shorter e Georgia Anne Muldrow, entre outros.A autora e líder de banda apresentar-se-á em versão quarteto, com o pianista Zaccai Curtis, o contrabaixista Ivan Taylor e o baterista EJ Strickland. Em Espinho, o concerto começa às 21h30 e os bilhetes custam entre €6,50 e €10. Já no domingo, a atuação é no Salão Brazil, em Coimbra (18h, €12 a €15), no âmbito do Festival Jazz ao Centro, que levará à cidade a música de Sven-Åke Johansson & Jan Jelinek, Lantana, Mário Costa "Chromosome", Chão Maior, o trio Luís Vicente-William Parker-Mark Sanders, João Mortágua "Axes" e Lotte Anker & Gabriel Ferrandini (programação completa aqui ).

6. Em Braga, o gnration recebe a primeira apresentação ao vivo de Vitral Submerso, o novo disco de Carlos Maria Trindade. O produtor e músico, que foi fundador dos Heróis do Mar (com Paulo Gonçalves e Pedro Ayres Magalhães) e membro dos Madredeus, regressa ao piano neste novo álbum, depois de um vasto trabalho com sintetizadores e experimentação e produção eletrónica. O concerto está agendado para as 18h e os bilhetes custam €9.

Já no mês que se segue, novembro, será possível ouvir Carlos Maria Trindade tocar Vitral Submerso em Coimbra (dia 7, em dupla com Rodrigo Leão no Teatro Académico Gil Vicente), Porto (11, na sala Passos Manuel), Torres Novas (18, no Teatro Virgínia) e Lisboa (21, no Teatro São Luiz).

7. No Lu.Ca - Teatro Luís de Camões, em Lisboa, sugerimos-lhe O Anel do Unicórnio - uma ópera em miniatura. Com libreto de Ana Lázaro, música de Martim Sousa Tavares, encenação de Ricardo Neves-Neves e interpretações do ator André Magalhães e dos cantores André Henriques, Cátia Moreso e Sílvia Filipe, apoiados por um ensemble de instrumentistas, conta a história de Pedro Patê, um rapaz filho de dois cantores de ópera que vive dentro de uma ópera que nunca acaba e descobre que este género não tem limites ao imprevisto.



A "ópera em miniatura" O Anel do Unicórnio pode ser vista este fim de semana em Lisboa Manuel Lino

Esta sexta-feira, dia 6, há uma sessão prevista para escolas e nos dois dias seguintes, sábado e domingo, há sessões para famílias. Os menores de 18 anos pagam €3, os adultos pagam €7. A "ópera em miniatura" é dirigida a maiores de seis anos.