D´ZRT juntam-se a Just Girls e 4 Taste para concerto no Passeio Marítimo de Algés

Encontro acontece no dia 8 de junho do próximo ano. Esta será a primeira vez que as três bandas de Morangos com Açucar se juntam.

Depois de uma digressão em abril deste ano, os D´ZRT voltam a pisar os palcos. O próximo concerto está marcado para o dia 8 de junho do próximo ano, no Passeio Marítimo de Algés. À banda juntam-se agora as Just Girls e os 4 Taste, cujas músicas foram integradas na série de Morangos com Açucar.



Os artistas anunciaram que este é apenas o levantar da ponta do véu e que esta será a primeira vez que as três bandas se juntam."Temos mais novidades para dar em relação a este concerto."





Os bilhetes para o concerto já se encontram à venda. Além deste espetáculo a banda está ainda confirmada para o MEO Marés Vivas, no dia 19 de julho. Para o dia 25 de novembro é esperado também o lançamento do filme da atuação na Altice Arena, através da plataforma de streaming da Prime Video.