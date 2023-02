As mais lidas GPS

De Kali Uchis a Lana Del Rey, de Carminho a Margarida Campelo, de Rubel a Eu.Clides: estes são os discos que vamos poder ouvir no próximo mês.

O novo disco de Lana Del Rey sai no dia 24 de março

Do hip-hop e da música eletrónica à pop. Do indie-rock e da folk ao fado, MPB ou pop-rock psicadélica. Os estilos são variados e as opções são para todos os gostos.