Ainda não há data mas Lisboa faz parte da próxima tour do humorista Ricky Gervais. O anúncio foi feito pelo mesmo através do Twitter e os bilhetes vão ser colocados à venda na próxima sexta-feira, dia 31 de março, às 10h.



O humorista inglês é autor de sucessos como After Life, The Office ou Derek e em 2024 vai estrear mais uma série da sua autoria na Netflix, Armageddon.





Few more #Armageddon dates on sale next week. pic.twitter.com/l8DQadHy66 — Ricky Gervais (@rickygervais) March 24, 2023

E será precisamente esse mais recente espetáculo, Armageddon, que vai passar por cidades como Nova Iorque, Dublin, Liverpool, Copenhaga, Berlim, Barcelona ou Lisboa.Armageddon já passou por várias cidades no Reino Unido e na Irlanda e já era conhecido que, em 2023, iria chegar a mais cidades.Uma crítica ao espetáculo de stand-up publicada no jornal britânico The Guardian referiu que este é uma oportunidade de "imaginar como tudo pode acabar para a nossa espécie narcisista".