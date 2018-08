Em busca de um lugar, Rubel canta em Portugal

Casas

"Foi um momento muito feliz para mim. Tinha 20, 21 anos, tudo era maravilhoso e eu havia encontrado um lugar no mundo." É com uma certa candura na voz, de quem lembra uma época querida sabendo que não vai voltar, que Rubel nos fala do seu tempo no Texas, onde viveu, graças a um intercâmbio escolar. A experiência marcou-o tanto que decidiu documentá-la em Pearl, o seu primeiro disco de originais, lançado em 2013 em edição independente. "Foi uma diversão, só para registar um momento de vida que tive e que achei que ficaria restrita a família e amigos", confessa o cantor, mais interessado, à época, em tornar-se argumentista de cinema.Essa leveza transparece nas sete canções de Pearl - o próprio reconhece que "o seu grande trunfo era a despretensão, a forma imperfeita dele, o facto de ter sido feito sem ensaios ou produção e gravado no primeiro take" -, mas também lá surgia o primeiro indício da primazia da melodia que não tardaria a ser notada. Em 2015, o videoclipe de Quando Bate Aquela Saudade, single de Pearl, ganhou tracção no YouTube, angariando milhões de visualizações dentro e fora do Brasil. A partir desse momento a vida de Rubel mudou de rumo. Antes, "dava shows para 30, 40 pessoas". De repente recebia mensagens do Brasil inteiro, a pedir: "Vem tocar para a gente." Foi aí que percebeu que podia ter uma carreira de músico.Por isso mesmo, o recém-editado segundo álbum, Casas, estava destinado a nortear-se por novas guias. "Queria ter a certeza de que seria uma boa continuidade, que fizesse jus ao que Pearl foi para mim", diz, reconhecendo que o essencial era "não poder ser espontâneo da mesma forma". Mais: "Sabia que tinha gente esperando o disco, mas eu queria construir um legado e precisava ser sincero comigo mesmo, fazer um disco que fosse honesto no sentido de ser assumidamente ambicioso."Sem surpresa, pois, a ambição é evidente em Casas, cujo "grande poder", já o afirmava antes de o gravar, "viria do trabalho, dedicação e esforço incansáveis". Sintetizadores, guitarras, violinos e trompetes cruzam-se num álbum que vai das batidas electrónicas aos ritmos sambistas cariocas, numa dispersão típica da nova geração de artistas que, ao seu lado, constituem a vanguarda da música popular brasileira do século XXI. "Essa ambição de ser alguém no meio disso tudo me ajudou muito a arriscar, a colocar cordas com metais e beats electrónicos" - ou a citar, com o mesmo fôlego, Jorge Ben Jor e Snoop Dogg.O hip-hop é, de resto, uma grande influência para Rubel, "uma improbabilidade que aconteceu lá para 2015", quando começou "a entendê-lo melhor". Admite que "tinha uma visão deturpada do rap", mas quando descobriu artistas como Frank Ocean, Kendrick Lamar e até Kanye West, apercebeu-se de "um movimento diferente e muito ambicioso acontecendo", que o encantou. Hoje, considera que é dessa área que vem "o que de mais interessante e ousado se faz", o que de certa forma explica a sua vontade de criar "uma ponte entre a MPB e o hip-hop", que em Casas se traduz em parcerias com "dois dos maiores MC brasileiros", Emicida e Rincon Sapiência, respectivamente em Mantra e Chiste.O que mais se evidencia é, no entanto, "a tentativa de homenagear os grandes compositores", como Chico Buarque, Gilberto Gil (a quem pede emprestado o verso de Refavela, "o melhor lugar do mundo é aqui e agora") ou João Gilberto, ao mesmo tempo que lhes pede que "ajudem a dar continuidade a esse legado".Fá-lo através de um regresso à infância e juventude - da bola de recreio em Colégio à descoberta do amor em Explodir -, mas não foi intencional: "Nunca tinha pensado nisso, mas talvez o disco fale da procura de um lugar que se perdeu ou não é fácil achar, de um momento em que estou perdido e, através da música, tento me encontrar.": Rubel apresenta Casas, em estreia nacional, na sexta e no sábado, 10 e 11, no Musicbox, em Lisboa (esgotado), e nos festivais Devesa Sunset (a 17, em Famalicão) e Oito24 (a 18, em Espinho), ambos grátis.