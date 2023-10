A sala de concertos mais 'futurista do mundo' foi estreada pelos U2

Os U2 estrearam a mais recente sala de espetáculos de Las Vegas, nos Estados Unidos. Descrita como a "mais futurista" sala de eventos do mundo, 18 mil pessoas esgotaram as 25 datas em que a banda vai atuar naquele espaço que promete albergar os melhores artistas do mundo e proporcionar experiências visuais únicas.



A banda irlandesa foi tocar o seu disco Achtung Baby, intercalando o alinhamento com outros temas icónicos do seu percurso e, apesar de não estarem todos os membros dos U2 em palco (o baterista Larry Mullen Jr. está ausente por estar a recuperar de uma cirurgia), isso não impediu o concerto de ser um sucesso. O jornal britânico The Guardian destaca a forma como a banda jogou com a sala e a sua capacidade de projetar imagens para montar um espetáculo não só sonoro, como visual. Durante a atuação, milhares de imagens eram projetadas nos ecrãs que partiam do palco e subiam pelo teto da estrutura (ver a fotogaleria).



Apesar de não ser uma sala muito grande - pelo menos para os padrões da banda, habituada a tocar em estádios com muito mais de 18 mil pessoas -, os jornalistas presentes descrevem a imponência das imagens projetadas e como a banda se esforçou para dar um concerto que cativasse o suficiente para que não fosse apenas a parte visual que ficasse na memória de quem comprou bilhete. Pelos relatos, a missão foi cumprida, apesar de maior parte dos destaques ser para o aspeto visual do concerto.



Mas há também espetáculo para as pessoas de fora (apesar de ser só visual). A sala tem um ecrã exterior que partilha imagens montadas especialmente para esta residência.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por U2 (@u2)





Os U2 vão estar com uma residência artística na The Sphere - intitulada U2: UV Achtung Baby Live At Sphere -, tendo um contrato para atuar em 25 datas até 16 de dezembro deste ano. Uma já foi, faltam 24.



O baterista de sempre dos U2 foi substituído por Bram Van Den Berg, dos Krezip. Durante o espetáculo, que decorreu na passada sexta-feira, os U2 dedicaram All I Want Is You a Larry Mullen Jr.



Na passada sexta-feira os U2 editaram um novo tema. Atomic City, canção cujo título remete para o nome não oficial de Las Vegas na década de 50. A cidade dos casinos era perto do Nevada Proving Grounds, o deserto onde se testavam armas nucleares. Esta nova música é uma homenagem aos Blondie, cujo trabalho pioneiro com Giorgio Moroder inspirou e influenciou a banda. "É uma música de amor para o nosso público", afirmou Bono, o vocalista da banda.