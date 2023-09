O adeus grandioso de Caetano Veloso a Lisboa

Lucas Nunes, Alberto Continentino, Rodrigo Tavares, Kainã de Jêje e Thiago da Serrinha —, mostram que Caetano, que, aos 81 anos, preserva a melhor voz da sua geração de compositores canónicos brasileiros, mantém-se uma voz dialogante com as tendências musicais de hoje: um artista de sempre, mas também do aqui e do agora.You Don't Know Me, escrita no auge da fase experimental de Caetano, é interpretada com uma pujança que nos faz duvidar seriamente da sua idade (espiritual, se não física), Reconvexo revive com uma ginga que faz o público aplaudir como se fosse a última música (quando ainda íamos a meio do concerto), e Baby, dedicada à memória de Gal Costa, lembra-nos porque o Tropicalismo teve uma influência tão duradoura — ajustada a tecnologia musical, poderia ter saído ontem.Sendo a sua carreira tão prolífica, faltariam sempre alguns dos seus êxitos — talvez Terra tenha sido o mais conspícuo — mas não deixou de haver lugar para algumas das favoritas dos fãs: o charme intemporal de Sampa, o quebra-cabeças de Trilhos Urbanos, o sentimento de Cajuína, a doçura de O Leãozinho ou a candura de Menino do Rio. Houve ainda espaço para cantar um fado com Carminho, Você-Você, prefaciado por um momento em que Caetano nos explicava o quão inexplicável era a importância de Portugal para sua vida. Pela temperatura da sala, o sentimento é mútuo.Veja a galeria da primeira noite de Caetano Veloso no Coliseu dos Recreios: