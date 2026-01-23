Da música em Bragança ao Carnaval de Ovar, temos 7 planos para o fim de semana

Os Delfins, banda liderada por Miguel Ângelo, atuam em Bragança no sábado, 24 de janeiroSábado
1) Começamos por um plano para os melómanos na Casa da Música, no Porto. Será aqui, na sala Suggia, que a Orquestra Sinfónica da Invicta conduzirá os ensaios abertos ao público na manhã desta sexta-feira, 23 de janeiro (10h), com entrada livre. A iniciativa foi criada para que o público acompanhe o processo de preparação das grandes obras, com guião explicativo antes de cada sessão. A entrada requer levantamento de bilhete (gratuito).
A orquestra fui fundada em 1947, ano em que foi constituída como Orquestra Sinfónica do Conservatório de Música do PortoD.R.
2) Saltamos de geografia e de tipo de proposta. No Museu de História Natural, em Lisboa, de 13 de janeiro a 22 de fevereiro, os artistas visuais Isabel Sabino, Domingos Rego e Rui Serra apresentam Phenoma, exposição que explora territórios naturais e universos artificiais. Dividida por três salas, a mostra resulta em Périplo (Domingos Rego), parte de experiências vividas pelo artista no Parque Natural da Arrábida, reunindo um conjunto de trabalhos (pintura, desenho e fotografia).
Pro (Isabel Sabino), faz-se de elementos e contrastes entre a pedra, a água, o animal e vegetal, mas também o orgânico e inorgânico, o natural e artificial. Já Polis (Rui Serra), é uma série de trabalhos tridimensionais apresentados pelo artista alentejano, que incluem maquetes de espaços, ferramentas e instrumentos ritualísticos "oriundos de uma desconhecida (e hipotética) civilização futura."
3) De volta ao Porto, este fim de semana assinala-se o 94.º aniversário do Rivoli e a celebração vai de sexta feira a domingo. As comemorações incluem espetáculos do Coletivo Espaço Invisível (sexta, 19h30; sábado, 15h30 e 17h30; domingo, 15h30), de Mia Tomé & Noiserv (sexta, 21h30) e do coreógrafo grego Christos Papadopoulos (sábado, 21h30; domingo, 17h). A noite de sábado termina com um DJ set de Kiko is Hot (a partir das 22h30 no Teatro Municipal do Porto). A festa de aniversário do Rivoli é de entrada gratuita, mediante levantamento de bilhete nos dias das sessões, a partir das 10h, nas bilheteiras do Teatro Municipal do Porto ou em tmp.bol.pt.
4) Se o plano passar por uma noite menos agitada, não precisa de sair da cidade. Pedro Abrunhosa tem concerto marcado em dose tripla no palco da Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota (sexta e sábado, 21h30; domingo, 18h). Os bilhetes custam entre os €25 e os €75.
O músico "joga em casa" neste conjunto de três datasNuno André Ferreira
5) O sábado, dia 24, começa pensado para os mais novos e para quem os acompanha, um pouco mais a Norte. No Pequeno Auditório do Theatro Circo, em Braga, Joana Gama apresenta E as flores?, o terceiro e último capítulo da sua trilogia dedicada à Natureza. O espetáculo tem duas sessões, às 11h e às 15h, e tem bilhetes a €2,50. Inspirada pelo universo das flores e por períodos passados na Madeira e no Japão, a pianista propõe uma reflexão sobre impermanência, diversidade e entreajuda.
6) Também no sábado arranca oficialmente o Carnaval de Ovar, que decorre até 17 de fevereiro. A cidade transforma-se num palco ao ar livre com arruadas, concertos, DJ sets e dezenas de iniciativas espalhadas pelo concelho. Muitas das atividades do primeiro fim de semana são de acesso gratuito, com animação a prolongar-se pela noite dentro.
7) A música portuguesa marca ainda o sábado à noite em vários pontos do País. Em Bragança, os Delfins atuam no Teatro Municipal, num concerto que revisita um repertório que atravessa várias décadas, à boleia da digressão U Outro Lado (€22). Em Lisboa, os Capitão Fausto sobem ao palco da MEO Arena, num concerto com início pelas 21h30. Os bilhetes custam entre os €25 e os €35.
A banda lisboeta conta sete discos editadosD. R. / Ricardo Ruella