Arctic Monkeys lançam primeiro single em quatro anos

A banda britânica lançou o single "Opening Night" em parceira com a ONG War’s Child, que apoia crianças vítimas de guerra

Ao fim de quatro anos de espera, a banda britânica Arctic Monkeys lançou esta quinta-feira, 22 de janeiro, uma nova canção, Opening Night, em parceria com a organização War’s Child.

A descrição do vídeo de Opening Night anuncia o novo projeto musical de War's Child: um disco para angariação de fundos com o nome Help (2), que será lançado no próximo dia 7 de março e conta com contribuições de artistas como Depeche Mode, Damon Albarn (vocalista de Blur e Gorillaz) e a cantora pop norte-americana Olivia Rodrigo.

A organização War’s Child foi fundada em 1993 pelos cineastas britânicos David Wilson e Bill Lesson e o empreendedor dos Países Baixos, Willemjin Verloop, após uma missão humanitária na antiga Jugoslávia (atualmente Eslovénia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Macedónia do Norte, Montenegro e Sérvia), durante a guerra na Bósnia entre 1992 e 1995. Atualmente prestam auxílio humanitário em África, Ásia, Europa, América Latina e Médio Oriente, com o auxílio de 14 países aliados.

Em parceria com artistas como Paul McCartney, Radiohead ou Oasis, a War’s Child lançou o primeiro álbum de caridade, The Help Album, em 1995, e desde então que a organização já realizou inúmeras campanhas de angariação de fundos centradas em projetos musicais. Alguns dos artistas que também vieram a contribuir para a causa foram as bandas britânicas Coldplay, Gorillaz e Keane.

Em 2018, os Arctic Monkeys juntaram-se ao movimento e angariam fundos para a War's Child com um espetáculo no salão britânico Royal Albert Wall e gravaram um disco da atuação cujos rendimentos reverteram também para a organização.

O novo single é o primeiro lançamento desde o sétimo álbum de estúdio, The Car, lançado em 2022. Em agosto de 2025, a revista britânica NME reportou rumores que a banda estaria em estúdio em novembro desse ano mas nenhum porta-voz ou integrante da banda prestou declarações sobre o assunto.