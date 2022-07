Concertos e festivais a não perder esta semana

Do jazz ao ar livre na Gulbenkian ao rock pesado dos Iron Maiden no Estádio Nacional e ainda o regresso do MEO Sudoeste à Zambujeira do Mar.

Jazz em Agosto

30/7 a 7/8

€5 a €20 (por sessão)

O festival da Fundação Gulbenkian estreia-se com os Irreversible Entanglements (30/7) e encerra com o New Masada Quartet do saxofonista John Zorn, na foto (7/8). Pelo meio, há Rob Mazurek e a Exploding Star Orchestra (31/7), Damon Locks e o Black Monument Ensemble (1/8), o Voltaic Trio em double-bill com um tributo a Ahmed Abdul-Malik (3/8) e o Borderlands Trio (6/8).