O Brunch Electronik está de volta à Tapada da Ajuda

As mais lidas GPS

O Brunch Electronik In The Park Lisboa, que transforma a Lagoa Branca da Tapada da Ajuda numa imensa pista de dança ao ar livre, está de volta. A sessão inaugural está marcada para o próximo domingo, dia 31 de julho, a partir das 14h (e até às 22h), com banda sonora a cargo da Possession, produtora daquela que é considerada a mais importante festa techno de Paris.