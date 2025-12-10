Bilhetes para o concerto de Rosalía chegam aos 450 euros e ficam disponíveis esta quinta-feira

A artista espanhola atua na MEO Arena a 8 e 9 de abril do próximo ano. Os bilhetes, para já em pré-venda, ficam disponíveis para todo o público na quinta-feira, dia 11.

"Lux" é o disco que traz a artista catalã a Portugal pela sexta vez DR

Os bilhetes para os dois concertos de Rosalía na MEO Arena, em Lisboa, marcados para 8 e 9 de abril de 2026, estão em pré-reserva desde terça-feira e ficam disponíveis para todo o público na quinta, 11 de dezembro. A passagem pela capital integra a Lux Tour, a nova digressão mundial da artista catalã, que irá também passar por cidades como Paris, Zurique, Milão, Madrid, Barcelona, Amesterdão, Antuérpia, Colónia, Berlim e Londres.

A estrutura de preços inclui várias modalidades, desde as entradas gerais aos pacotes VIP. Entre os valores anunciados contam-se: VIP 1 Golden Circle Norte, VIP 2 Golden Circle Sul e VIP 3 Balcão 1 por €456,36; ambos os VIP 4 Golden Circle Norte e VIP 5 Golden Circle Sul a €295,30; VIP 6 Balcão 1 a €246,97; Golden Circle Sul a €107,38 e Plateia em Pé a €85,90.

Será a sexta vez que Rosalía se apresenta em Portugal, depois de passagens por festivais e salas como o Primavera Sound Porto, a Altice Arena, o Altice Fórum Braga e o Theatro Circo, também em Braga.

Em 2026, a artista regressa para apresentar Lux, o quarto álbum de estúdio, no qual explora uma abordagem orquestral e múltiplos idiomas, incluindo o português, num tema gravado com a fadista Carminho. O disco sucede a trabalhos que marcaram a sua afirmação internacional, entre eles El Mal Querer e Motomami, responsáveis por vários prémios e pelo lugar de destaque que a artista ocupa na música pop global.