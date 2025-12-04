Sábado – Pense por si

Música

Rosalía dá dois concertos em Portugal em 2026

A artista espanhola vai dar dois concertos na Meo Arena, em Lisboa, a 8 e 9 de abril.

Capa da Sábado Edição 2 a 8 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 2 a 8 de dezembro
Rosalía dá dois concertos em Portugal em 2026
Diogo Barreto 04 de dezembro de 2025 às 13:16
Rosalía apresenta 'Lux', álbum inovador com inspiração em figuras como Santa Rosalia e Björk
Rosalía apresenta "Lux", álbum inovador com inspiração em figuras como Santa Rosalia e Björk Mariano Regidor Redferns for ABA

Rosalía irá regressar a Portugal em 2026. A artista espanhola vai dar dois concertos na Meo Arena, a 8 e 9 de abril. A cantora vem fazer a apresentação oficial de Lux, o seu mais recente disco, lançado em novembro deste ano.

Os bilhetes para os espetáculos, organizados pela promotora Live Nation, estarão disponíveis através do website oficial de Rosalía, primeiro em regime de pré-venda (a 9 de dezembro) e depois para o público em geral (a 11). Não foram, para já, divulgados os preços.

Já sabíamos mas 'Lux' reforça: Rosalía não é deste mundo
Leia Também

Já sabíamos mas "Lux" reforça: Rosalía não é deste mundo

A última presença de Rosalía em Portugal foi 2023, ano em que atuou no Primavera Sound Porto, ainda durante a digressão do disco Motomami.

Artigos Relacionados
Tópicos Concerto Portugal Live Nation Entertainment
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

Menu shortcuts

Rosalía dá dois concertos em Portugal em 2026