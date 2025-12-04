Rosalía dá dois concertos em Portugal em 2026

A artista espanhola vai dar dois concertos na Meo Arena, em Lisboa, a 8 e 9 de abril.

Rosalía irá regressar a Portugal em 2026. A artista espanhola vai dar dois concertos na Meo Arena, a 8 e 9 de abril. A cantora vem fazer a apresentação oficial de Lux, o seu mais recente disco, lançado em novembro deste ano.

Os bilhetes para os espetáculos, organizados pela promotora Live Nation, estarão disponíveis através do website oficial de Rosalía, primeiro em regime de pré-venda (a 9 de dezembro) e depois para o público em geral (a 11). Não foram, para já, divulgados os preços.

A última presença de Rosalía em Portugal foi 2023, ano em que atuou no Primavera Sound Porto, ainda durante a digressão do disco Motomami.