Artes à Rua anima Évora com 52 espetáculos gratuitos

Em 2027, Portugal voltará a ter uma Capital Europeia da Cultura – depois de Lisboa, em 1994, Porto, em 2001, e Guimarães, em 2012 – e há quatro cidades a disputá-la: Aveiro e Braga, a norte, Ponta Delgada, nos Açores, e Évora, no Alentejo.



Nesta última, os preparativos têm sido muitos e esta semana é sob a sua alçada que se volta a realizar, após dois anos de interregno, devido à pandemia, o festival Artes à Rua, com uma programação diversificada, que inclui concertos, teatro, circo e workshops, apostando em cruzamentos entre a cultura portuguesa e de além-fronteiras, em espaços ao ar livre da cidade.



Decorrendo a partir de quinta feira, 28 de julho, e 14 de agosto, o Artes à Rua tem na portuguesa Maro, que concorreu este ano à Eurovisão, uma das artistas principais. Atua no dia 3 no Jardim Público da cidade – onde, até dezembro, se poderá ver Coloratorum Elementa Tubulosae, uma instalação de Anabela Calatroia criada para o festival.



Dino D’Santiago, a cantora franco-chilena Ana Tijoux e a italiana Maria Mazzotta são outros nomes em destaque deste festival que reúne um total de 52 espectáculos.



"A programação resulta, em parte, de residências artísticas que unem artistas eborenses e criadores de várias disciplinas e nacionalidades. Destes encontros, assentes no respeito pelas diferenças sociais, étnicas, sexuais, religiosas ou estéticas de cada um, que fazem do Artes à Rua um lugar de Paz, nasceram dois espectáculos que são estreias absolutas nesta quarta edição", explica a organização.





Conheça aqui o programa completo deste festival urbano, ao ar livre e gratuito:



28 julho

ESPETÁCULO DE ABERTURA, Praça do Sertório, 21H30: REVOADA – Lenna Bahule e Raia (Música de Moçambique e Portugal)



29 julho

14H30 | DJ SIMS | Jardim Público – Arcadas Palácio D. Manuel

16H30 | Gente de Palavra: Alice Neto de Sousa (Spoken word) | Jardim Público – Arcadas Palácio D. Manuel

17H15 | Gente de Palavra: Nerve apresenta Purga (Spoken word) | Jardim Público – Arcadas Palácio D. Manuel

21H30 | Perigo Público x Sickonce (Música) | Jardim Público

22H30 | Ana Tijoux (Música) | Jardim Público

23H30 | M3dusa | Jardim Público



30 julho – O Bairro: Co-curadoria Rui Miguel Abreu

14H30 | DJ SIMS | Jardim Público – Arcadas Palácio D. Manuel

16H00 | DarkSunn apresenta Tape Delay (Live Podcast) | Jardim Público – Arcadas Palácio D. Manuel

17H00 | Rui Miguel Abreu apresenta Rimas e Batidas da Antena 3 com Capicua (Live Podcast) | Jardim Público- Arcadas Palácio D. Manuel

18H15 | Pródigo (showcase) | Jardim Público

21H30 | Mazarin convidam Amaura (Música) | Jardim Público

22H30 | M.A.C. + Blasph (Música) | Jardim Público

23H30 | Gijoe (Música) | Jardim Público



31 de julho

11H00 | Oficina – Alterações climáticas por Além Risco | Jardim Público – Parque Infantil

17H30 | ContraDuo – Carlos Menezes e Walter Areia (Música) | Igreja de S. Vicente

19H00 | Lenna Bahule (Música) | Pátio do Inatel

21H30 | Mão Verde II (Música) | Jardim Público



1 de agosto

19H00 | SENZA (Música) | Pátio do Inatel

21H30 | Minyo Crusaders (Música) | Jardim Público



2 de agosto

19H00 | Maruja Limón (Música) | Pátio do Inatel

21H30 | Etuk Ubong (Música) | Jardim Público



3 de agosto

19H00 | Diego El Gavi (Música) | Pátio do Inatel

21H30 | MARO (Música) | Jardim Público



4 de agosto

19H00 | Coreto Con(Vida) Teatro | Jardim Público

21H30 | Raia (Música) | Alto de S. Bento



5 de agosto

18H00 | UMANA (circo) | Jardim Público – Mata

19H00 | O Lado de Dentro (Música) | Pátio do Inatel

20H00 | B.O.B.A.S. (circo) | Jardim Público – Mata

21H30 | Maria Mazzotta (Música) | Jardim Público



6 de agosto

10H00 | Intervenção no mercado (circo) | Mercado Municipal

18H00 | A Aparição (circo) | Jardim Público – Mata

20H00 | Varieté Tem Graça (circo) | Jardim Público – Mata?

21H30 | Mario Lucio & os kriols (Música) | Jardim Público



7 de agosto

10H00 | Aceitas? (circo) | Jardim Público – clareira

11H00 | Oficina Músicas do Mundo | Jardim Público – Arcadas Palácio D. Manuel

18H00 | Ai Ai Ai (circo) | Jardim Público – Mata

20H00 | ROJO (circo) | Jardim Público – Mata

21H30 | A Pedreira (Música) | Jardim Público



8 de agosto

19H00 | Miguel Jaques (Música) | Pátio do Inatel

21H30 | Lucibela (Música) | Jardim Público



9 de agosto

19H00 | Susana Travassos (Música) | Pátio do Inatel

21H30 | Club Makumba (Música) | Jardim Público



10 de agosto

19H00 | SAL (Música) – Co-curadoria INATEL | Pátio do Inatel

21H30 | Pablo Lapidusas e Joni Schwalbach (Música) | Alto de S. Bento



11 de agosto

19H00 | ORQUESTRA DO BAIRRO (Música) | Pátio do Inatel

21H30 | Bateu Matou (Música) | Jardim Público



12 de agosto

19H00 | Na Rua pela Útero Associação Cultural (Teatro) | Jardim Público

21H30 | Emilio Moret (Música) | Jardim Público



13 de agosto

11H00 | Oficina Músicas do Mundo | Jardim Público

19H00 | Gato Pintor (Música) | Pátio do Inatel

21H30 | Soukaina Fahsi e Cantares de Évora com direção musical Carlos Menezes (Música) | Jardim Público



14 de agosto

19H00 | Roncos do Diabo (Música) – Co-curadoria INATEL | Pátio do Inatel

21H30 | Dino D’Santiago (Música) | Jardim Público

23H30 | Scúru Fitchádu (Música) | Jardim Público