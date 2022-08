Em Setúbal, agosto é teatral

Máquina de Encarnar, do coletivo ASTA, apresenta-se no dia 22

Nem a pandemia interrompeu a festa do teatro de Setúbal, que em 2022 chega à sua 24.ª edição. “É obra, principalmente num País em que as artes são encaradas como uma espécie de parente pobre”, congratula-se Pedro Pina, o vereador da cultura da câmara, que apoia o evento. Do programa – que aposta na descentralização, expandindo-se à freguesia de São Sebastião, com espectáculos no Jardim Monte Belo e na Escola Secundária D. João II – destacam-se cinco estreias.