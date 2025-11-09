Sábado – Pense por si

Música

"Ana Márcia" e uma vida em 13 canções

No novo disco da cantora e compositora portuguesa, está a sua história - passado e futuro, revistos e projetados. Um álbum que a expõe, para ouvir dia 19 no CCB.

Capa da Sábado Edição 4 a 10 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 4 a 10 de novembro
'Ana Márcia' e uma vida em 13 canções
Gonçalo Correia 09 de novembro de 2025 às 07:00
Márcia vai apresentar ao vivo as canções do seu sexto álbum, revelado este ano
Márcia vai apresentar ao vivo as canções do seu sexto álbum, revelado este ano Estelle Valente

“Eu não gosto de conversas superficiais”, diz a dado momento Márcia. A cantora e compositora portuguesa, já com mais de década e meia de carreira em nome próprio - estreou-se em 2009, com um mini-álbum de cinco canções, e desde então editou seis discos, o mais recente dos quais Ana Márcia, já este ano -, dissertava sobre a sua mais recente coleção de canções, que vai apresentar ao vivo a 19 de novembro no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, quando nos expõe a ponte entre a forma como escreve e como vive.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Artigos Relacionados
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Menu shortcuts

"Ana Márcia" e uma vida em 13 canções