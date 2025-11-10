Foo Fighters regressam a Portugal para concerto no NOS Alive 2026

A banda norte-americana vai atuar no Passeio Marítimo de Algés no dia 10 de julho, o segundo do festival.

Foo Fighters atuam no NOS Alive 2026, no Passeio Marítimo de Algés, a 10 de julho

Os Foo Fighters são a mais recente confirmação para a edição de 2026 do NOS Alive. A banda de Seattle vai atuar no Passeio Marítimo de Algés no dia 10 de julho.

Depois do lançamento do novo single “Asking for a Friend”, a Take Cover Tour 2026 marca o regresso dos Foo Fighters à Europa e ao Reino Unido.

O NOS Alive 2026 realiza-se nos dias 9, 10 e 11 de julho no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. Para já estão confirmados concertos de Buraka Som Sistema, Nick Cave & The Bad Seeds, Florence + the Machine, Lorde e Pixies.