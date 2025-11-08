Batalha musical decidida pela intensidade dos aplausos

Sábado – Pense por si

As cantoras Bárbara Tinoco e Nenny vão enfrentar-se no Campo Pequeno, numa luta musical de quatro rondas com surpresas, convidados especiais e que terá como vencedor quem receber mais palmas no sonómetro.

Carlos Torres 08 de novembro de 2025 às 14:59
Bárbara Tinoco e Nenny vão ser as protagonistas deste modelo de concerto-combate, no Campo Pequeno
Mais do que um (duplo) concerto, este evento é uma espécie de batalha, ao estilo do que fazem os Red rappers, mas aqui será o rap contra a Red pop. O Red Bull SoundClash apresenta a sua primeira edição em Portugal no próximo sábado, dia 15 de novembro, a partir das 21h, no palco do Campo Pequeno, em Lisboa. Frente a frente estarão as cantoras Bárbara Tinoco e Nenny.

O “combate” terá quatro rounds, num alinhamento que, garantem os organizadores, “vai surpreender o público”. Começa com o warm up, no qual as duas artistas irão pôr toda a gente a mexer com os seus maiores hits. Segue-se o cover, com cada uma das cantoras a interpretar a mesma música, cada uma à sua maneira. Depois, no takeover, os papéis invertem-se e cada uma das artistas interpreta uma música da outra. Por fim, no clash, elas vão interpretar três temas seus, mas com um twist.

A vencedora será conhecida graças à intensidade dos aplausos do público, sendo que esse impacto será medido pelo sonómetro oficial.

Este conceito do Red Bull SoundClash chega agora a Portugal mas já existe há 20 anos, registando mais de 120 espetáculos em 39 países dos cinco continentes, tendo juntado em palco referências musicais como Snoop Dogg e Erykah Badu.

O modelo inspira-se na Jamaica e faz-nos recuar à década de 50 do século passado, período em que as ruas de Kingston viam nascer um tipo de disputa centrado na música e na potência de sistemas de som artesanais.

Em Lisboa, o duelo terá como anfitrião o músico Carlão, mas haverá ainda lugar a surpresas, pois cada artista pode levar dois convidados especiais ao palco, para cantarem ao seu lado. A título de exemplo, Major Lazer chamou Usher ao palco da Wembley Arena, em Londres, em 2012, num momento marcante neste estilo de batalhas.

Bárbara Tinoco, de 26 anos, tornou-se conhecida pela sua participação no concurso The Voice Portugal, em 2018, tendo, dois anos depois, alcançado o 2º lugar no Festival da Canção, da RTP, com o tema Passe-Partout, escrito e composto por ela.

Em 2021, lançou Desalinhados, um EP de colaborações em que cada tema tem um convidado diferente, de António Zambujo a Carlão, de Carolina Deslandes a Bárbara Bandeira. Nesse ano, venceu o Globo de Ouro da SIC para Melhor Intérprete e em 2022 estreou-se num festival ao atuar no Rock In Rio Lisboa.

Nenny lançou o seu single de estreia, Sushi, em 2019, com apenas 17 anos. Na mesma altura, editou o single Bússola, com ambos a chegarem a platina. Já em 2020, editou o EP de estreia, Aura. Nenny foi nomeada, em 2021, para a categoria de Melhor Artista Português dos MTV Music Awards, sendo em 2022 reconhecida como uma das jovens mais promissoras da Europa na lista da Forbes “30 Under 30 Europe”.

