Seis canções para descobrir Gilberto Gil

No que à música diz respeito, um dos principais privilégios que advêm de termos com o Brasil a pátria comum da língua portuguesa é – além de uma apreciação mais íntima da sua poesia melodiada – a sorte de recebermos, de quando em quando, visitas de algumas das lendas vivas da MPB. Ney Matogrosso vai aparecendo com regularidade, Elza Soares também, Chico Buarque poderia vir com mais frequência, Jorge Ben Jor resolveu voltar em força e Caetano Veloso e Maria Bethânia são já, praticamente, prata da casa.