Gonçalo Mira: "Vamos revelar alguns autores"

Chegou a ter uma lista de nomes para uma potencial revista com um grupo de amigos, mas concretizou a ideia sozinho. Gonçalo Mira despediu-se do trabalho como editor de suplementos para jornais e fez nascer uma revista de bolso, de ensaios autobiográficos, que quer publicar nomes conhecidos e novos autores. No primeiro número da Mamute escrevem Cláudia Lucas Chéu ou o Coletivo Seara, sobre a ocupação e despejo de um prédio abandonado em Lisboa, mediatizado em Junho de 2020. Fala-se de andar de bicicleta na capital ou de ver um pai envelhecer com demência. O próximo número chega em Abril e o fundador da publicação revela o que traz dentro.





Se calhar não. O nome não tem significado. Foi escolhido por mim e por uns amigos com quem tentei fazer uma revista há cinco anos. Os nomes são uma coisa do início e depois ninguém pensa mais neles: porque é que o Google se chama Google?