Feira do Livro do Porto com nomes internacionais e mais de 200 atividades na programação

A poetisa Inês Lourenço, poeta palestiniano Mohammed El Kurd, o músico Dino D' Santiago ou o maestro Martim de Sousa Tavares são alguns dos convidados desta edição.

Uma das "grandes novidades" da 13.ª Feira do Livro do Porto, que tem programadas mais de 200 atividades, são os nomes internacionais que vão viajar até à cidade, como o poeta palestiniano Mohammed El Kurd.

A 13.ª edição da Feira do Livro do Porto, que decorre nos Jardins do Palácio de Cristal de 21 de agosto a 6 de setembro, será "uma feira feita por mulheres" e terá uma componente "feminista, pensante sobre o mundo e o nosso tempo, que convoca temas para a discussão, como a guerra, a violência do género, a criação no feminino, a resistência através da escrita e do pensamento, o poder da leitura e da representação, o poder da participação cívica e o crescimento dos populismos", descreveu esta quarta-feira o vereador da Cultura, Jorge Sobrado.

A poetisa Inês Lourenço vai ser homenageada ao longo de vários dias e, a partir da sua obra, "serão produzidas novas obras", desvendou. Além da tradicional atribuição de uma tília em seu nome, a escritora vai ver a sua obra ser discutida em debates, declamada por outros poetas, encenada por alunos do Balleteatro, interpretada por atores e coreografada, num conjunto de várias homenagens que culminam com uma exposição dedicada ao seu trabalho, que estará patente na Biblioteca Municipal Almeida Garrett até 7 de novembro, chamada "Na Lâmina Implacável do Tempo", com curadoria de Rita Roque.

A escritora, presente esta quarta-feira na apresentação da programação, partilhou estar "duplamente feliz" por ser escolhida para a homenagem deste ano e por esta edição ser dedicada à poesia, o género literário que "produz menos 'best-sellers'", mas que "num pedacinho de texto condensa 300 páginas de boa ficção". "A poesia tem essa virtualidade de uma pessoa ficar enriquecida só de ler um poema", afirmou.

Os nomes internacionais que vêm até à cidade do Porto foram destacados por Jorge Sobrado e por Teresa Coutinho, a quem foi entregue a programação da Feira do Livro, e que classificou como "uma das grandes novidades do festival".

Um deles é o do jornalista e poeta palestiniano Mohammed El Kurd, que vai refletir sobre o papel da palavra na resistência à opressão, num dos vários ciclos de conversa a ter lugar na Feira do Livro do Porto, em que os visitantes poderão também ouvir a poetisa franco-marroquina Rim Battal, a encenadora Angélica Liddell, Dino D' Santiago, Tatiana Salem Levy, Rui Lage e Martim de Sousa Tavares.

Como acontece anualmente, vão ser apresentados novos livros, tendo a organização destacado a apresentação de "Amor de Perdição - O Sublime Camiliano", de Tânia Furtado Moreira, no dia 29 de agosto, pelas 18:00.

Em termos de música, a Concha Acústica dos jardins vai acolher concertos de Manuela Azevedo com Hélder Gonçalves (21 agosto), Janeiro e Tatanka (22), Mimi Froes e Miguel Marôco (30), Frankie Chavez e Peixe (2 setembro) e Lena d'Água e Benjamim (6).

Teresa Coutinho enalteceu ainda o "forte aumento da programação infanto-juvenil", com iniciativas que vão desde oficinas, horas do conto e espetáculos para "todas as idades", num total de 83 sessões.

"Como espaço 'after hours' da feira, para os mais noctívagos, contamos com o mítico Pinguim Café, espaço incontornável da cultura portuense, onde tanta poesia se lê e se ouve", desvendou ainda a programadora, que explicou que este espaço vai ter uma programação noturna durante a realização da Feira do Livro.

O presidente da autarquia, Pedro Duarte (PSD/CDS/IL), partilhou esta quarta-feira com quem assistia à apresentação que "lhe caiu a ficha" sobre o cargo que assumiu em novembro, quando começou a ter as primeiras conversas para organização a edição deste ano.

"O significado da Feira do Livro, para qualquer cidadão do Porto, é muito especial. A Feira do Livro é uma instituição da cidade, quer queiramos quer não, e que é de tal forma abrangente que nos traz memórias de infância", justificou.

A 13.ª edição da Feira do Livro do Porto vai contar com mais de 200 atividades na sua programação e vai acolher 140 stands de venda de livros. A programação é assinada por Teresa Coutinho, Helena Teixeira da Silva comissaria a homenagem a Inês Lourenço, e João Gesta ficou responsável por dirigir sessões especiais das "Quintas de Leitura".