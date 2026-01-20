"Zootrópolis 2" é o filme de animação de Hollywod com maiores receitas de sempre

A sequela de "Zootrópolis" acabou de ultrapassar "Divertida-mente 2" em receitas de bilheteira. Ajustado à inflação, "Branca de Neve e os Sete Anões" (1937) seria imbatível.

A sequela do filme Zootrópolis da Disney acabou de se tornar o filme de animação ocidental com mais receitas de sempre, atingindo 1,45 mil milhões de euros em receitas de bilheteira e ultrapassando Divertida-mente 2, também da Disney, que gerou um valor de receitas muito próximo, mas já inferior. A notícia é difundida pela estação britânica BBC.

Zootrópolis 2 também é o filme de animação com melhores resultados no fim de semana da sua estreia nas salas de cinema, obtendo perto de 135 milhões de euros em receitas de bilheteira nesses dias, e foi o primeiro filme de animação a superar a barreira de mil milhões de dólares (cerca de 853 milhões de euros, à taxa de câmbio atual) em receitas de bilheteira, o que conseguiu em apenas 17 dias nas salas.

Em Portugal, Zootrópolis 2 foi o terceiro filme mais visto nas salas de cinema em 2025. Foi superado por Um Filme Minecraft e por Lilo e Stitch, mas o primeiro estreou nas salas nacionais em abril e o segundo em maio - ambos entre seis a sete meses antes de Zootrópolis 2, que em 2025 esteve pouco mais de um mês em exibição nos cinemas portugueses.

Este ano, Zootrópolis 2 é o terceiro filme mais visto nas salas de cinema nacionais, mesmo tendo estreado em novembro do ano passado. É superado por A Criada, o filme mais popular do ano até ao momento, chegado às salas de cinema a 1 de janeiro, e Avatar: Fogo e Cinzas, que estreou também em 2025 mas já em meados de dezembro.

Frozen, Moana 2 e Branca de Neve e os Sete Anões

“Este feito pertence em primeiro lugar a todos os fãs espalhados pelo mundo cujo entusiamo permitiu que isto acontecesse. Estamos muito orgulhosos dos nossos cineastas e de toda a equipa na Walt Disney Animation Studios por criarem um filme que ressoa nas audiências. O Zootrópolis 2 é uma conquista extraordinária e estamos muito agradecidos a toda a gente que ajudou a concretizá-lo”, anunciou Alan Bergman, um dos presidentes do conselho de administração da Disney, em comunicado enviado à imprensa.

No primeiro filme de Zootrópolis, é nos apresentada uma cidade povoada por animais antropomórficos, entre os quais Judy Hopps, a primeira coelha a tornar-se polícia na metrópole. Ao começar a trabalhar num novo caso, Judy vê-se obrigada a colaborar com Nick Wilde, uma raposa vigarista. No novo filme, Judy e Nick estão de regresso para enfrentar um novo mistério que abala a metrópole animal.

Outros dos filmes de animação mais populares da Disney nos últimos anos foram os filmes da saga Frozen: Reino do Gelo, com receitas de bilheteira de 1.28 mil milhões de euros na sequela e mil milhões de euros no primeiro filme, e Moana 2, que gerou 850 milhões de euros em receitas de bilheteira.

Ajustando o valor das receitas de bilheteira originais à inflação, Branca de Neve e os Sete Anões, clássico de 1937, seria o filme com mais receitas de bilheteira da Disney, já que o valor dessas receitas, ajustado à inflação atual, equivaleria a 2 mil milhões de euros no presente.

Atualmente, o filme de animação com mais receitas de bilheteira de sempre, em valores absolutos, é o filme chinês Ne Zha 2, que terá gerado 1.88 mil milhões de euros em receitas de bilheteira.

Se excluirmos o fator "animação" dos critérios, esta é a lista dos dez filmes com mais receitas de bilheteira de sempre.

Os 10 filmes com mais receitas de bilheteira de sempre:

1) Avatar (2009) - 2.47 mil milhões de euros

2) Vingadores: End Game (2019) - 2.3 mil milhões de euros

3) Avatar: O Caminho da Água (2022) - 1.96 mil milhões de euros

4) Titanic (1997) – 1.93 mil milhões de euros

5) Ne Zha 2 (2025) – 1.88 mil milhões de euros

6) Star Wars: O Despertar da Força (2015) – 1.76 mil milhões de euros

7) Vingadores: Infinity War (2018) – 1.75 mil milhões de euros

8) Spider-Man: Sem Volta a Casa (2021) – 1.62 mil milhões de euros

9) Zootrópolis 2 (2025) – 1.45 mil milhões de euros

10) Divertida-mente 2 (2024) – 1.36 mil milhões de euros