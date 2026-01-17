"On Falling" de Laura Carreira recebe Prémio Descoberta pela Academia Europeia de Cinema

O filme "On Falling", da realizadora portuguesa Laura Carreira, recebeu este sábado o "Prémio Descoberta", atribuído pela Academia Europeia de Cinema.

"On Falling" é a primeira longa-metragem de Laura Carreira e o filme, com produção luso-britânica pela BRO Cinema e pela Sixteen Films, explora questões sobre precariedade laboral e solidão, a partir da história de Aurora, uma jovem portuguesa emigrada na Escócia.

Laura Carreira, que vive e trabalha há mais de uma década no Reino Unido e é autora das curtas-metragens "Red Hill" (2018) e "The Shift" (2020), já foi duplamente distinguida nos prémios BAFTA da Escócia - de Argumento e Filme de Ficção - com "On Falling".

Em 2024, Laura Carreira venceu ainda um prémio de realização no festival de San Sebastián (Espanha) e o filme foi distinguido no Festival de Cinema de Londres com o Prémio de Primeira Longa-Metragem.

A atriz Joana Santos, protagonista da obra, foi distinguida no Festival Internacional de Cinema de Salónica, na Grécia.