Uma série para ver esta semana: 'Os Sopranos'

Entre a máfia, a família e a terapia, a série de David Chase redefiniu o drama televisivo e abriu caminho à era de ouro do streaming. Pode (re)vê-la na HBO.

Estreada em 1999, rapidamente se afirmou como uma rutura na história da televisão. Criada por David Chase, Os Sopranos mostrou que o pequeno ecrã podia acolher narrativas com a densidade moral, psicológica e estética até então reservada ao cinema. Hoje disponível na HBO Max em Portugal, continua a ser referida como uma das obras fundadoras da chamada era de ouro das séries.

No centro da narrativa está Tony Soprano, chefe de uma família mafiosa de Nova Jérsia que, ao mesmo tempo que gere negócios criminosos, enfrenta ataques de pânico e frequenta sessões de terapia. Interpretado por James Gandolfini numa atuação monumental - que lhe valeu três prémios Emmy -, Tony é simultaneamente carismático, brutal, vulnerável e contraditório.

À sua volta gravita um elenco excecional, com Edie Falco como Carmela Soprano, Lorraine Bracco no papel da psiquiatra Jennifer Melfi, Michael Imperioli como o sobrinho, Christopher Moltisanti, Dominic Chianese e Steven Van Zandt, entre outros.

Ao longo de seis temporadas, Os Sopranos usa o universo da máfia como lente para observar questões muito mais amplas: a crise da masculinidade, o peso da herança familiar, o medo da decadência, o vazio moral e o esgotamento do sonho americano. A violência e o humor negro convivem com momentos de intimidade doméstica, tornando indistinguíveis as fronteiras entre o mundo do crime e a vida familiar, entre o poder e a fragilidade emocional.

Mais do que uma série sobre gangsters, Os Sopranos é um estudo profundo sobre identidade, culpa e sobrevivência num mundo em transformação. A sua influência sente-se em inúmeras produções posteriores, do anti-herói como figura central à complexidade narrativa que hoje define a ficção televisiva de prestígio. Décadas depois da estreia, mantém-se não apenas atual mas essencial.

"Uma série para ver esta semana" é uma rubrica semanal em que lhe sugerimos, todas as segundas-feiras, uma série para ver ao longo dos próximos dias - uma rubrica a cargo do jornalista da SÁBADO Tiago Neto.