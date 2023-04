A Renault tem 'o carro do ano'. Fomos testá-lo

O Renault Austral foi distinguido com o prémio Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2023 – também conhecido apenas por Carro do Ano – e com o primeiro lugar na categoria Híbrido. O júri, composto por 20 jornalistas da área, elegeu o Austral entre um lote de finalistas que incluía ainda o Honda Civic, o Nissan Ariya, o Peugeot 408, o Renault Mégane E-Tech, o Škoda Fabia e o Volkswagen ID. Buzz. Há quase 20 anos que o caneco fugia ao fabricante francês, que recebeu o prémio pela última vez em 2003, com a segunda geração do Renault Megane.